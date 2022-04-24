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微软 Win11 即将禁用 30 多年历史的 SMB1 传输协议

2022/4/24 14:26:26 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 4 月 24 日消息，微软官方宣布Windows 11 家庭版的 Insider 版本已经默认禁用 SMB1 协议，此前其他版本已经默认禁用，这将是 SMB1 在 Windows 中的最后时刻。

此后，不再有默认启用 SMB1 的 Windows 11 Insider 版本。在 Windows 11 的下一个主要版本中，SMB1 将被彻底默认禁用。当然，管理员仍然可以手动重新安装。

SMB（Server Message Block）通信协议是微软和英特尔在 1987 年制定的协议，可用于同网络下的计算机共享文件、打印机、串行端口和通讯等资源，目前已经发展到了 SMB3。

微软自 2016 年以来就一直在建议管理员删除对 SMB1 的支持，因为该协议在安全方面并不可靠，容易受到网络攻击。

IT之家了解到，微软近日还宣布，将在未来的 Windows 版本中删除 SMB1 二进制文件。Windows 和 Windows Server 将不再包含 SMB1 的驱动程序和 DLL。

不过，微软将为仍然需要 SMB1 连接到旧工厂机械、医疗设备、消费者 NAS 等的组织或用户提供额外的不受支持的安装包

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关键词：Win11SMB

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