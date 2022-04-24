消息称苹果 iPhone 13 Pro / Max 将增产 1000 万部

IT之家 4 月 24 日消息，据韩媒 The Elec 报道，由于 iPhone 13 系列销售强劲，苹果将 iPhone 13 Pro 系列第二季度的生产计划较原先目标增加了 1000 万部。

业内人士透露，苹果已经把第二季度 13 Pro 规划产量从原先的 100 万部增加至 700 万部以上，13 Pro Max 规划产量从原先的 300 万部增加至约 600 万部，两款机型合计增产约 1000 万部。

IT之家了解到，苹果在淡季大幅增加其 Pro 系列的生产计划，业内推测是由于 iPhone 13 系列的强劲销售，同时也被解读为 Pro 和 Pro Max 的货源相对于其他机型相对不足。

投资银行摩根士丹利在最近的一份投资报告中估计，“第一季度的 iPhone 13 的需求超出预期”，并补充称“全球 iPhone 13 系列出货量增长了 10%”。摩根大通则表示，“尽管存在各种供需问题，但美国的四款 iPhone 13 系列都有现货，只是与其他机型相比 Pro 和 Pro Max 略显不足。”

上个月有消息称，刚发布的低端 iPhone SE 5G 决定在第二季度减产 20%，约 200 至 300 万台。摩根大通援引一家移动运营商的话说，“对 iPhone SE 5G 的需求低于预期”，“需求可能小于 2020 年发布的 iPhone SE。”

苹果第一季度的 iPhone 出货量为 5700 万部，与去年同期持平，但预计第二季度为 4800-5100 万部。这比去年第二季度的 4600 万台增加了 500 万台。