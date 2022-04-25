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京东 Apple 超品日：配件 8 折探底，iPad 换新 9.2 折

2022/4/25 10:32:46 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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会场内可开通 Apple 产品自营旗舰店尊享会员，本次京享值超 6000 分即可 99 元开通（不附带京东 PLUS 会员），开通后可领 8 折配件券 + 94 折以旧换新券，各位小伙伴可按需购买：

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