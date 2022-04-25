vivo X80 标准版入网工信部：搭载天玑 9000，80W 快充

IT之家 4 月 25 日消息，vivo X80 标准版已入网工信部，型号为 V2183A，搭载天玑 9000 处理器。

根据工信部入网信息，vivo X80 标准版搭载联发科天玑 9000 处理器，配备 6.78 英寸 2400×1080 AMOLED 屏，额定 4380mAh 电池，支持 80W 快充。

此外，该机前置 32MP 镜头，后置 50MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦镜头，厚 8.78mm，重 203g，拥有 6GB、8GB、12GB 内存和 128GB、256GB、512GB 存储，配备屏下指纹。

IT之家了解到，vivo X80 系列新品发布会将于 4 月 25 日 19:00 举行，该机将全球首发索尼 IMX866 RGBW 大底传感器，还有 vivo 蔡司联合研发的蔡司 T * 光学镜头。

该机还将搭载自研影像芯片 V1+，该芯片是 V1 的升级版，采用 4nm 工艺，既是专业影像芯片，又是显示性能芯片，将以兼容性与功能性的全面提升。

vivo X80 标准版共有三个配色，根据博主 @WHYLAB 放出的渲染图，该机包含橙色、蓝色、黑色三款配色，没有潜望式长焦镜头，前置居中挖孔微曲面屏。