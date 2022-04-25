河南消协起诉辛巴案下月开庭：诉求退赔、永封涉事快手账号

IT之家 4 月 25 日消息，据澎湃新闻报道，河南省消协就“燕窝事件”诉快手、辛有志等侵害消费者权益案件，将于 5 月 9 日开庭。诉请包括退赔、永封辛有志快手账号等。

据九派新闻此前报道，1 月 14 日，河南省消费者协会针对“辛巴直播带货即食燕窝消费民事公益诉讼案件”举行诉讼情况新闻通报会。该案件为河南省第一例由消费者协会组织提起的消费民事公益诉讼案件，也是国内规范直播带货行为，治理电商直播新业态，尝试解决“网红直播带货销售模式”法律问题的典型案件。

据了解，河南省消费者协会此次所提起的消费民事公益诉讼的诉求为：北京快手科技有限公司、辛巴（辛有志）、广州融昱贸易有限公司、广州和翊电子商务有限公司共同承担退一赔三的责任，退还“茗挚碗装风味即食燕窝”产品销售总价款人民币 1992.8539 万元，并处以销售总价款 3 倍的惩罚性赔款共计人民币 5978.5617 万元，退赔金额总计人民币 7971.4156 万元。

该法院相关工作人员说，因疫情原因会选择线上开庭，届时可在中国庭审公开网观看庭审现场。

IT之家了解到，2020 年 11 月 19 日，职业打假人王海发消息称辛巴在其直播间售卖的一款燕窝风味饮料其实就是糖水，并且附上了相关的检测报告，报告中呈现的蔗糖含量 4.8％，成分表里碳水化合物为 5％，确认辛巴带货的这款燕窝产品就是糖水。后来辛巴个人表示该品牌燕窝在销售时的确存在了夸大宣传，将召回全部售出产品，并退一赔三。随后广州市市场监管局通报“辛巴直播带货即食燕窝”事件调查处理情况。因存在引人误解的商业宣传行为、商品标签存在瑕疵等，两家涉事公司被罚 290 万，事后辛巴还曾宣布“永久退播”。

河南省消费者协会在 2020 年的年底接到了消费者的陆续反映和投诉，称在辛巴的直播间购买的某品牌燕窝饮料不是即食燕窝，涉嫌欺诈消费者。河南省消协经过调查核实，该产品在河南地区交易了 2124 笔，交易金额高达 60 多万元，侵害了众多的河南消费者，最终决定对快手平台公司、辛巴以及相关的公司提出了诉讼，要求向消费者退款赔偿、关停售卖此产品的相关直播间以及赔礼道歉等