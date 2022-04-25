花 3.6 亿元在太空玩了 15 天，SpaceX 公理 1 号乘组现已坐龙飞船返回地球

IT之家 4 月 25 日消息，北京时间 4 月 25 日 9 时 10 分（美国东部时间晚上 9 点 10 分），SpaceX 的“Dragon Endeavour”载人飞船和国际空间站的“Harmony”舱解锁，完成了前往该轨道实验室的首次全私人宇航员任务--Axiom Mission 1。

“Dragon Endeavour”载人飞船和国际空间站之间的舱门于美国东部时间下午 7:26 关闭，准备脱钩并返回地球。此次公理 1 号乘组因地面天气问题被迫延误多日，总计在太空停留了 15 天（具体是 15 天 12 小时 41 分钟），比原计划多待了 5 天。

按官方计划，他们自国际空间站分离之后将会有 17 个小时左右的旅程，预计将在北京时间 4 月 26 日凌晨 1 时许在美国佛罗里达州海域降落。

IT之家了解到，美东时间 4 月 8 日 11 时 17 分，“龙”飞船由“猎鹰 9”火箭运载，从佛州肯尼迪航天中心发射升空，把 4 名民间宇航员送往国际空间站。飞船于美东时间 9 日与国际空间站对接。4 名乘员分别是美国退役宇航员迈克尔・洛佩斯-阿莱格里亚、技术企业家拉里・康纳、加拿大投资商马克・保蒂和以色列商人埃坦・斯蒂贝。

“(这次旅行) 比我们想象的还要长、更刺激。我非常欣赏你们的专业精神，并就此落幕”迈克尔说道。

该任务由休斯顿 Axiom 航天公司 (Houston Axiom Space) 主持，该公司由前 NASA 宇航员 Lopez-Alegria (NASA) 领导，他现在是 Axiom 商业发展公司的副总裁。另外三名乘客则是每人支付了 5500 万美元（约 3.59 亿元人民币）的船票。

值得一提的是，此次任务是首次完全商业运营的国际空间站载人飞行任务，是首批专用轨道私人机组任务之一。首次飞行之后，Axiom 计划每年两次向国际空间站提供载人飞行，与 NASA 提供的飞行机会保持一致。