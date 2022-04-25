vivo 胡柏山：大部分高端市场被苹果拿走，折叠屏是未来 2-3 年增量市场

4 月 25 日晚间消息，在日前的博鳌亚洲论坛上，vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山接受了媒体采访，谈及了手机市场的形势、vivo 在高端市场的布局等话题。

折叠屏是未来 2-3 年增量市场

据信通院数据显示，今年第一季度国内手机市场出货量下滑明显，整体市场形势不容乐观。胡柏山认为，中国手机市场的下滑，主要的原因是彻底进入了存量市场，如果没有好的产品创新吸引他们，用户的换机周期只会越来越长。“最早是 16-18 个月，之后是 20-24 个月，最近是 36 个月了。”他说，同时，也是因为疫情等客观因素的影响。

不过他表示，vivo 对 2022 年仍旧有信心，要通过不断的科技创新来吸引用户。“手机还是跟消费者连接最紧的产品，消费者一旦有钱首先还是想着先换个手机，我对未来手机行业还是看好的。”

在胡柏山看来，常规的直板机已经是存量市场，用户会等到产品坏了、或者满足不了需求时才会更换；而折叠屏手机是一个全新的市场，是能够促进用户去主动购买的，这样就缩短了换机周期。他认为，折叠屏手机是未来 2-3 年智能手机市场全新细分的增量市场，增长速度会非常快。

日前，vivo 也推出了旗下首款折叠屏手机 vivo X Fold，从时间点上来看，vivo 并不是最早一批推出折叠屏手机的厂商。

胡柏山透露，实际上 vivo 的折叠屏手机原型机很早就出来了，但受制于各方面技术的制约，最早期的机器体验很差。做一个新兴产品首先是满足用户的体验，现在买折叠屏的用户其实都是高价值用户，他认为首先是产品体验要符合高价值用户的期望，不能把体验做差。在铰链等技术逐渐成熟后，vivo 才最终将折叠屏手机量产。

“一旦从直板机用到了折叠机，习惯了之后就很难后退了。”他说，原来使用直板机时，看 PPT 等办公场景要把手机横过来，体验很糟糕；但到了折叠屏之后，大屏就不需要再做这样的动作，整个浏览体验是非常好的。

越是高端市场 细分需求就越多

vivo 入局折叠屏手机的另外一个目的就是完善高端产品线，冲击高端市场。

数据显示，安卓手机在高端市场的份额占比正在降低，大部分高端市场被苹果拿走。胡柏山认为，当产品没有突破点时，让高端用户尝试你的产品是挺难的事情。高端份额下滑的核心逻辑就是当前安卓的科技创新不够。

vivo 在高端市场的思路是，通过发掘用户真正感兴趣的点，打造他们真正想用的点，再持续做突破创新，把用户吸引过来，并让他们持续。第一步是尝试，当你的产品有足够的特点之后，用户就愿意尝试；第二步是尝试之后，不能让用户的体验下降。比如原来的苹果用户，用了折叠屏之后，所感受到的体验不逊于苹果，就会形成正向的推介。

值得注意的是，随着折叠屏被归属到 X 系列，X 系列的产品线也更为丰富，包含了 X Fold / Note、以及 X 数字系列。

在胡柏山看来，5000+、6000 + 的大部分市场都被苹果拿走了，如果 vivo 的产品跟苹果走类似的道路，没有足够的差异化，就不能吸引消费者的兴趣。他认为，消费者在某些细分方向都有极致的追求，比如影像，比如办公，这意味着要在一款手机上实现各方面都很极致，是很难的。vivo 的思路是通过不同方向的极致产品来满足不同需求的用户，X 数字系列满足影像需求，大屏的 X Fold / Note 满足办公需求。

“越是高端的市场细分就越多，越是高端用户对极致要求越多。X Fold、X Note 和 X 数字也好，都是高端的，是解决客户极致的需求。”他说，X Fold / Note 的目标是实现一年一更，这是基于内部的能力、技术发展、用户需求等多方面综合因素的考虑。

除了在高端市场，在市场下行之下，市场份额也是各家厂商争夺的焦点。胡柏山表示，从亚洲市场的角度来看，vivo 希望做到两条线齐头并进，一方面是高端寻求突破，另一方面是在全价位段获得相匹配的市场份额。“相信我们在亚洲应该能做到 TOP2。”胡柏山说。