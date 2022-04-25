vivo S15e 手机发布：搭载三星 Exynos 1080 处理器，1999 元起

IT之家 4 月 25 日消息，今晚，vivo 发布了 vivo S15e 新机，搭载了三星 Exynos 1080 处理器，售价 1999 元起。

8GB+ 128GB ：1999 元

8GB+256GB ：2299 元

12GB+256GB：2499 元

IT之家了解到，三星 Exynos 1080 芯片于 2020 年正式发布，采用 5nm EUV 工艺，基于其三集群中央处理器 (CPU) 系统，其八核 CPU 结合了一个最高性能 2.8GHz 的 Arm Cortex-A78 内核、三个高性能的 2.6GHz Cortex-A78 内核和四个高效的 2.0GHz Cortex-A55 内核。Exynos 1080 的 GPU 采用的也是来自 ARM 的 Mali-G78 核心 MP10。

其他方面，vivo S15e 搭载了 4700mAh 电池，支持 66W 快充，18 分钟充电 50%；配备 6.44 英寸 90Hz AMOLED 水滴屏，100% DCI-P3 色域；配备 5000 万像素主摄像头以及 800W 超广角和 200 万微距镜头；搭载 OriginOS Ocean 系统，支持全场景 NFC 功能；机身采用 6.5 微米光刻精度的纳米丝绒内镀工艺，实现静如丝绒，动如麦浪的纹理。