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【IT之家开箱】vivo X80 Pro 图赏：云阶之上，方圆之境

2022/4/25 23:04:10 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 25 日消息，今日晚间，vivo 召开新品发布会，正式推出了全新 vivo X80 系列手机，包括 vivo X80 标准版与 vivo X80 Pro 等机型。

IT之家现已拿到 vivo X80 Pro 手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

vivo X80 Pro

vivo X80 Pro

vivo X80 Pro

第二部分：手机

vivo X80 Pro 延续了经典的“云阶设计”，方形陶瓷片与圆形的摄像头模组浮于云阶之上，蕴含着“天圆地方”的理念；“大眼睛”摄像模组则以“方圆之境”，带用户领略天地美景。

vivo X80 Pro

vivo X80 Pro

vivo X80 Pro 正面是一块 6.78 英寸 3200×1440 AMOLED 屏幕，采用三星 E5 发光材料，支持 120Hz 刷新率与 LTPO 自由帧率 3.0，获得 DisPlayMate A+ 认证，配备大面积超声波指纹。

vivo X80 Pro

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将视线移向 X80 Pro 的背面，可以看到“方圆之境”的摄像模组，包括 50MP 主摄、48MP 超广角镜头、12MP 长焦人像镜头以及 8MP 潜望长焦镜头。

vivo X80 Pro

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此外，vivo X80 Pro 提供骁龙 8 或天玑 9000 两种处理器版本，内置 4700mAh，支持 80W 有线快充、50W 无线快充、10W 无线反向充电，配备 X 轴线性马达、立体声双扬声器、独立 HiFi 芯片等。

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更多图赏：

vivo X80 Pro

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关键词：vivovivo X80

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