【IT之家开箱】vivo X80 Pro 图赏：云阶之上，方圆之境

IT之家 4 月 25 日消息，今日晚间，vivo 召开新品发布会，正式推出了全新 vivo X80 系列手机，包括 vivo X80 标准版与 vivo X80 Pro 等机型。

IT之家现已拿到 vivo X80 Pro 手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

第一部分：开箱

第二部分：手机

vivo X80 Pro 延续了经典的“云阶设计”，方形陶瓷片与圆形的摄像头模组浮于云阶之上，蕴含着“天圆地方”的理念；“大眼睛”摄像模组则以“方圆之境”，带用户领略天地美景。

vivo X80 Pro 正面是一块 6.78 英寸 3200×1440 AMOLED 屏幕，采用三星 E5 发光材料，支持 120Hz 刷新率与 LTPO 自由帧率 3.0，获得 DisPlayMate A+ 认证，配备大面积超声波指纹。

将视线移向 X80 Pro 的背面，可以看到“方圆之境”的摄像模组，包括 50MP 主摄、48MP 超广角镜头、12MP 长焦人像镜头以及 8MP 潜望长焦镜头。

此外，vivo X80 Pro 提供骁龙 8 或天玑 9000 两种处理器版本，内置 4700mAh，支持 80W 有线快充、50W 无线快充、10W 无线反向充电，配备 X 轴线性马达、立体声双扬声器、独立 HiFi 芯片等。

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