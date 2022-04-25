3699 元起，vivo X80 / Pro 正式发布：搭载天玑 9000、自研独立芯片 V1+，首发《王者荣耀》120fps 极致画质

IT之家 4 月 25 日消息，在今晚的发布会上，vivo X80 系列正式发布。其中基础版的 vivo X80 标准版搭载联发科 4nm 旗舰芯片天玑 9000（Pro 是天玑 9000、骁龙 8 双版本），配备 V1+ 自研影像芯片，定价稍后更新。

vivo X80：

8+128GB 版本 3699 元

8+256GB 版本 3999 元

12+256GB 版本 4399 元

12+512GB 版本 4899 元

vivo X80 Pro



骁龙 8 Gen1 版：

8+256GB 5499 元

12+256GB 5999 元

12+512GB 6699 元；

天玑 9000 版：

12+256GB 5999 元

12+512GB 6699 元

参数速览：vivo X80 搭载联发科天玑 9000、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，支持个性化 GPU 调参，6.78 英寸三星 E5 1080p+ 120Hz AMOLED 双曲屏，前置 32MP（S5KGD2SP），后置 50MP 主摄（IMX866、RGBW、OIS，1/1.49 英寸输出 1/1.56）+12MP 超广角（IMX663）+12MP 长焦（IMX663）、vivo V1+ 芯片，全镜头蔡司 T* 镀膜认证；4500mAh+80W 快充（34 分钟完全充满）。

X80 Pro 可选 骁龙 8 / 天玑 9000+LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存，6.78 英寸三星 E5 材质 3200×1440 120Hz LTPO AMOLED 屏幕，前置 32MP（S5KGD2SP），后置 50MP 主摄（S5KGNV、OIS）+48MP 超广角（IMX598）+12MP 长焦（IMX663，VIS 微云台，2x）+8MP 潜望长焦（hi847，OIS，5x），vivo V1+ 专业影像芯片，全镜头蔡司 T* 镀膜认证，超低色散高透玻璃镜片，支持 360° 地平线防抖，内置 4700mAh 电池，支持 80W 有线快充（充满 38 分钟）、50W 无线快充（50 分钟）、10W 无线反向充电，配备 X 轴线性马达、立体声双扬声器、NFC、红外、USB 3.1、IP68 防尘防水、独立 HiFi 芯片。

显示方面，vivo X80 配备三星 6.78 英寸低功耗 E5 超感屏，钻石排列，同时具备 120Hz 刷新率（无 LTPO）以及 100% P3 广色域，E5 发光材料，局部峰值亮度达 1500nit。

影像方面，X80 标准版全球首发索尼 IMX866 RGBW 大底传感器、超低畸变超广角镜头和专业人像镜头，拥有「质感人像大合影」功能，最多支持 30 个人合影，而且主摄，超广角和前置同样拥有实时黑光夜视的能力，支持 360 度地平线防抖功能。

该机搭载蔡司 T * 光学镜头，针对不同结构，从最外层的 Cover Glass 到镜片再到最底层的滤光片层层镀膜。双 AR 镀膜、原子级精度的 ALD 镀膜，以及每年投入上亿成本的色素旋涂技术，可以更好对抗鬼影和杂散光，让细节更丰富。

IT之家了解到，vivo X80 系列推出了三款配色：青蓝绿色的假日、至黑（都是萤石 AG 玻璃）以及橙色的旅程（素皮）。

该系列机型延用了家族式的【云阶之上，方圆之境】外观设计，有传承，也有超越，官方表示这是经典「云阶设计」的延续，方形陶瓷片与圆形的摄像头模组浮于云阶之上，蕴含着中国古代哲学中“天圆地方”的理念；“大眼睛”摄像模组以「方圆之境」，带你领略天地美景。

vivo 表示，通过吸取第一代自研芯片 V1 的调教经验，用 X80 为大家带来全新自研芯 V1+，它既是一颗影像芯片，又是一颗独显芯片，配合天玑 9000 组成第二代双芯旗舰。

据称，自研芯片 V1+ 能精准去噪，提升夜景纯净度，支持更复杂的算法实时处理。

天玑 9000 其实没什么好说的，该平台采用 Armv9 架构、主频达 3.05GHz 的 Cortex-X2 超大核、14MB 超大容量缓存。值得一提的是，vivo 宣布与 MediaTek 系统联调，因此该机跑分接近 105 万。

游戏方面，vivo X80 支持 120FPS 双芯超帧（包括王者荣耀等 16 个大型手游最高支持插至 120 帧）、行业首发 GPU Fusion 游戏超分（低功耗 + 稳帧）、HDR 独显超清（大幅提升过亮、过暗的高动态游戏场景视觉观感），《原神》60fps 一小时平均帧率 57.29fps（机身最高 45.3℃），《王者荣耀》更稳一些，而且首发 120fps 极致画质。

据介绍，vivo X80 搭载大体积 X 轴线性马达，提升响应速度，降低震动噪音，并且适配了 64 个王者荣耀英雄，70 多种射击类大型游戏用枪，以及 12 款机械键盘的振感适配，还有立体声双扬声器。

此外，该机采用了 4285mm² 的 VC 液冷均热板，是 vivo 最大的 VC 均热板，同时 X80 也是 vivo 散热评分最高的整机。

续航方面，vivo X80 支持双电芯 80W 闪充，11 分钟充电 50%，充满只需要 34 分钟，而且通过了莱茵快充安全认证，同时 vivo 还表示 X80 电池寿命延长了 25%。

其他方面，该机也配备了 NFC、立体双扬声器、红外遥控、X 轴线性马达、USB 3.1 等等，玻璃版厚 8.3mm、重 206g，素皮版厚 8.78mm、重 203g。

vivo X80 Pro

vivo 这一代全系升杯，X80 相当于上一代 X70 Pro，X80 Pro 相当于 X70 Pro+，至于 X80 Pro + 则需要等下半年的骁龙 8+（sm8475）发布之后才会到来。所以，vivo X80 Pro 提供新一代骁龙 8 和天玑 9000 双版本，除芯片外其他硬件配置几乎完全相同（不过 8+256GB 只提供骁龙版本），似乎是在影像和屏幕方面稍微有所区别。

vivo X80 Pro 前置 32MP（S5KGD2SP），后置 50MP 主摄（S5KGNV、OIS）+48MP 超广角（IMX598）+12MP 长焦（IMX663，VIS 微云台，2x）+8MP 潜望长焦（hi847，OIS，5x），该机全镜头通过蔡司 T* 镀膜认证，主摄采用超低色散高透玻璃镜片，拥有蔡司 Cinematic 电影虚化功能。

vivo X80 Pro 配备一块 6.78 英寸 3200×1440 AMOLED 屏幕，三星 E5 发光材料，120Hz 刷新率，LTPO 自由帧率 3.0（功耗比 X70 Pro+ 低 13%，点击延迟和滑动延迟低 15~30%），获得 DisPlayMate A+ 认证，打破 15 项显示记录，大面积超声波指纹。

其他方面，vivo X80 Pro 首发全链路 XDR Photo，内置 4700mAh，支持 80W 有线快充，完全充满用时 38 分钟、50W 无线快充，完全充满用时 50 分钟、10W 无线反向充电，配备 X 轴线性马达、立体声双扬声器、NFC、红外、USB 3.1、IP68 防尘防水、独立 HiFi 芯片等。