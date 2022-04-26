苹果赔偿 1 亿美元给 App 开发者，已发出提醒：每家 250 美元到 3 万美元不等

IT之家 4 月 26 日消息，苹果提醒开发者可以向小型开发者援助基金提出索赔，这是苹果向开发者提供的一笔资金，作为其 App Store 政策的 1 亿美元集体诉讼和解的一部分。

苹果自 1 月以来一直在接受索赔提交，今天提醒开发者必须在 5 月 20 日之前提出索赔。开发者可以根据他们的 App Store 参与度要求获得 250 到 30000 美元不等的赔偿。

IT之家了解到，开发者必须满足以下条件才有资格向网站提交索赔：

以非 0 元价格销售 App；

在 2015 年至 2021 年期间通过 iOS App Store 销售；

在 2015 年至 2021 年的每个日历年中，开发者账户通过 App Store 美国商店赚取的总收益不多于 100 万美元。

大约有 67000 名符合条件的开发者有资格获得赔偿。收益低于 100 美元的开发者将获得 250 美元的最低赔偿，而收益超过 100 万美元的开发者将可获得更高的赔偿。

该和解来自 2019 年的一起诉讼，其中一群 iOS 开发者指控苹果利用其 App Store 垄断地位强加“牟取暴利”的佣金。开发者对苹果 App Store 30% 的抽成感到不满，苹果此前已通过 App Store 小型企业计划缓解了该问题。该计划将小型开发者的抽成降到了 15%。

除了向开发者提供 1 亿美元外，苹果还同意允许开发者使用电子邮件等通讯方式分享有关 App Store 之外可用支付方式的信息。

苹果还同意维持 App Store 小型企业计划和 App Store 搜索至少三年内不做任何更改，该公司还承诺根据 App Store 数据创建年度透明度报告。

在 5 月 20 日的提交截止日期过后，法庭将于 2022 年 6 月 7 日举行最终批准听证会。支付日期将根据是否有异议、解决这些异议需要多长时间以及协议是否获得最终批准而有所不同。