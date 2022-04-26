开源鸿蒙 OpenHarmony 4.0 社区版本发布计划更名为 OpenHarmony 3.2（附特性清单）

IT之家 4 月 26 日消息，OpenHarmony 开源项目是开放原子开源基金会 (OpenAtom Foundation) 孵化及运营的开源项目。OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统。OpenHarmony 正在构建面向消费市场、 行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、 金融、能源、 工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台，将覆盖下一代智能化的家居、出行、 运动健康、 娱乐、办公、教育、社交购物、工业生产等场景。

近期，OpenHarmony 社区版本发布计划和各版本特性交付清单已经公布，达到了 OpenHarmony 4.0。

不过根据最新规划，原来的 OpenHarmony 4.0 版本变成了 OpenHarmony 3.2 版本。

因此，其中迭代计划中的 OpenHarmony 3.2.1.1 已经于 4 月 13 日完成版本测试，4 月 20 日完成 OpenHarmony 3.2.1.2 版本测试。根据计划，最终将在今年 8 月 30 日完成 OpenHarmony 3.2.6.5 版本测试。