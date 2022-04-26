微软 Win11 Build 22000.652（KB5012643）正式版发布：任务栏天气图标顶部显示温度（附更新内容大全）

IT之家 4 月 26 日消息，据 Windows Latest 报道，KB5012643 现在可用于 Windows 11，其中包含一些值得注意的更改和一系列额外的错误 Bug 修复。

Windows 11 KB5012643 是可选的累积更新，旨在测试与 2022 年 5 月补丁星期二更新一起发布的更改。与其他可选更新一样，此累积更新不会自动下载和安装，除非检查更新并手动开始下载。

与 2022 年 3 月的可选更新不同，此可选累积更新不是大版本，但有几处质量改进。例如，微软添加了一项新功能，该功能将在天气图标顶部显示温度，该图标已通过 2022 年 4 月更新添加到任务栏。

微软修复了操作系统错误对齐视频字幕的问题，并修复了另一个错误 Bug，即视频字幕将被部分切断。微软表示，还修复了阻止用户使用 Windows 窗口控件，例如最小化、最大化和关闭按钮问题。

Windows 11 KB5012643（版本 22000.652）改进内容

Windows 11 任务栏现在可以在任务栏上的天气图标顶部显示温度。

微软进行了更改，以改善 Windows 11 安全启动组件的服务。

微软修复了视频字幕被部分截断的问题。

微软修复了导致操作系统错误对齐视频字幕的问题。

已修复用户无法单击最小化、最大化和关闭按钮的重大错误。

根据发行说明，微软已经修复了启动过程可能导致停止错误的竞争条件，即在启动操作系统时出现蓝屏死机。

该公司修复了安装 MSIX 应用时 AppX 部署服务 (AppXSvc) 停止工作的问题。该公司还对支持自我部署和预配置场景的 Autopilot 客户端和 TPM 进行了改进。

由于内存泄漏错误，Windows 报告高内存使用率的另一个错误已得到修复。微软还修复了影响 Microsoft Edge IE 模式下 Title 属性的问题，即 Windows Enterprise 版本中不允许移动设备管理策略的错误。

微软表示，还修复了一个 Windows 可能在服务更新后进入 BitLocker 恢复的问题。另一个错误已修复，其中操作系统可能无法复制组策略的安全部分。

Build 22000.652 改进和修复

微软已修复 Netdom.exe 或 Active Directory 域和信任管理单元过程可能失败的问题。

对于企业，微软修复了根域的主域控制器 (PDC) 在系统日志中生成警告和错误事件的问题。

微软还修复了减少了每秒高输入 / 输出操作 (IOPS) 场景中资源争用开销。

Windows 11 更新中的已知问题

微软目前只知道更新中的一个已知问题。根据发行说明，如果使用 Windows 7 的“备份和还原”功能创建了恢复磁盘，恢复将无法进行。

此错误 Bug 不会影响第三方备份或恢复应用程序。

微软开始为“太阳谷 2”更新做准备

微软计划在秋季推出代号为“太阳谷 2”的 Windows 11 版本 22H2，有报道称该更新最早可能在 8 月推出。

除了可选更新外，微软表示还捆绑了一项新更改，以提高服务堆栈的质量。服务堆栈更新包括对安装 Windows 更新的组件的质量改进。

它确保堆栈更新具有稳健和可靠的服务堆栈，以确保顺利安装 Windows 更新。服务堆栈更新通常在主要功能版本发布前几个月发布。

下面是完整更新日志：