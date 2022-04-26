微软 Teams macOS 版 Beta 发布：适配优化苹果 M1 Mac

IT之家 4 月 26 日消息，据 9to5 Mac 报道，在第一台搭载 M1 芯片的 Mac 发布 18 个月后，微软发布了针对 Apple Silicon 优化的 Microsoft Teams 版本。虽然 Microsoft Teams 的 Apple Silicon 版本尚未向 Teams 用户公开，但用户可以通过该公司的网站下载。

微软尚未公开宣布此版本的 macOS 版 Teams，但该文件于本周在该公司的网站上被发现。当用户下载并安装该应用程序时，可以看到 Teams 现在是“通用”应用程序。这意味着它针对具有 Intel 和 Apple Silicon 的 Mac 进行了优化。

回顾一下，由 Apple Silicon 提供支持的 Mac 可以运行三种不同类型的应用程序：

通过 Mac App Store 在 Mac 上的 iPhone 和 iPad 应用程序

通过 Rosetta 2 翻译运行的应用程序，允许用户在 Apple Silicon 上运行为英特尔 Mac 设计的应用程序，有时应用程序在使用 M1 的 Rosetta 中的性能比使用英特尔时更好，Apple 曾这样表示

通用应用程序是为 Apple Silicon 和 Intel 处理器构建的应用程序，可从 Mac App Store 或网络下载

直到本周之前，macOS 版 Microsoft Teams 还是作为英特尔应用程序在 Apple Silicon Macs 上运行，使用 Rosetta 2 翻译技术。在过去的一年半里，缺少 Apple Silicon 版本支持的 Teams 导致了用户的大量投诉。

此版本的 Teams 似乎是 Beta 测试版，这意味着不一定非常稳定，并且可能带有错误 Bug 和性能问题。尽管如此，该应用将会显著提高 Apple Silicon 设备的性能。

微软每周发布 Teams 应用程序的新公共预览版。下一个版本预计将于 4 月 26 日正式发布。