欧盟对苹果进行更严格管控：iMessage 需与其他通讯服务互通，否则罚全球年营业额 10%

IT之家 4 月 26 日消息，欧盟委员会新发布的一份文件显示，根据欧盟数字市场法 (DMA)，苹果将被迫允许用户使用第三方应用商店和支付系统，并使 iMessage 与其他消息服务互操作。

在上周六发布的题为“确保公平和开放的数字市场”的《数字市场法》问答文件中，欧盟委员会解释并澄清了《数字市场法》对被归类为“看门人”的公司意味着什么。

苹果极大概率会被归类为“守门人”，因为其在欧盟的年营业额规模、拥有和运营拥有大量活跃用户的平台，将受到 DMA 中规定的约束。

上周，MacRumors 看到的 DMA 泄露版本表明，苹果可能被迫对欧洲的 App Store、Messages、FaceTime、第三方浏览器和 Siri 进行重大更改。最新文件重申，看门人必须允许用户安装第三方应用商店，而开发者必须能够与看门人自己的服务互操作，在看门人平台之外推广他们的产品并使用第三方支付系统，以及访问由网守收集的数据。

DMA 的新增要求之一是要求消息传递、语音通话和视频通话服务可互操作。该文件阐明，第三方开发者必须请求与看门人服务的互操作性，并且看门人必须在固定的时间范围内遵守规定。DMA 还要求看门人支持不同平台用户之间的消息传递，需要在两年后扩展到群聊，四年后扩展到视频和音频通话。

从理论上讲，互操作性规定意味着 WhatsApp 或 Messenger 等 Meta 的应用可以请求与苹果的 iMessage 进行互操作，苹果将被迫遵守这一规定。

IT之家了解到，苹果一直在强烈抵制对其操作系统和服务进行更改的法规。例如，苹果在荷兰支付了数十次罚款，每周支付 550 万美元，即使这样也不愿服从消费者和市场管理局 (ACM) 的命令，允许荷兰约会应用使用第三方支付系统。

而 DMA 表示，无视规则的看门人将面临高达公司全球年度总营业额 10% 的罚款，或在屡次违规的情况下处以 20% 的罚款，以及高达公司全球总营业额 5% 的定期罚款。

如果看门人犯下“系统性侵权行为”，欧盟委员会将能够实施额外制裁，例如强制看门人出售业务或其分公司，或禁止看门人收购任何在数字领域提供服务的公司。

欧盟在 3 月临时批准了 DMA。一旦最终文件正式发布，欧洲议会和理事会批准后将正式生效。数字竞争负责人 Margrethe Vestager 上个月表示，她预计 DMA 将在“10 月的某个时候”生效。