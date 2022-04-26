华为更新 HarmonyOS 鸿蒙智联生态产品《接入智慧生活 App 开发指导》（官方版）

IT之家 4 月 26 日消息，据华为鸿蒙发布，在 HarmonyOS Connect 生态产品应用开发过程中，很多开发者对于如何接入智慧生活 App 还存在一些疑问，如：如何选择合适的开发方式、如何进行 H5 开发与调测等。

为了更好地帮助开发者，官方文档特意整理出“接入智慧生活 App”专题。

文档中心-接入智慧生活 App 的开发指导：

https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/ai-life-app-overview-0000001241444445

智慧生活 App 作为华为全场景智慧体验的重要入口，可以实现华为自研设备与生态伙伴设备的统一管理。

▲ 图 1 智慧生活 App

伙伴可以通过开发 H5 接入智慧生活 App，为消费者带来以下功能体验：

设备添加：用户可以通过智慧生活 App 快速发现设备并添加设备，简单易用。

设备管控：用户添加设备后，可以通过智慧生活 App 实现远程控制设备、查看状态、分类管理、共享设备、删除设备等。

场景联动：通过场景编排可以实现不同产品、不同功能的联动，为用户提供智慧化的场景体验。

一、新增智慧生活 App H5 开发方式选择介绍

如此便捷好用的 H5 如何实现？本次文档更新，新增了 H5 接入原理及开发方式选择介绍。

1. 接入原理介绍

① 伙伴通过线上或线下方式开发 H5，并上传至 Device Partner 平台。平台会将 H5 开发包推送至 HarmonyOS Connect 云。

② 消费者通过智慧生活 App 调用云端的 H5 开发包，从而实现对设备的管理和控制。

▲ 图 2 H5 开发接入原理

2.开发方式选择

智慧生活 App 的 H5 包支持线上开发与线下开发两种方式，开发者伙伴可以根据下表的设备的使用范围和能力差异来选择：

选择好适合的开发方式即可着手进行 H5 开发啦！

更多详细说明，可参考：

https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/ai-life-app-overview-0000001241444445

下面要为伙伴隆重介绍：本次文档更新内容 —— 在线界面设计工具（即 UI + 工具）介绍。

二、新增在线界面设计工具（即 UI + 工具）介绍

1. UI + 工具特点介绍

UI + 工具有以下特点：

自动生成界面：可以根据物模型定义，自动生成符合设计规范的操作界面。

减少审核环节：通过 UI + 工具生成的设计稿无需再提交审核。

开发者可以根据需求进行在线的调整、编排，快速实现期望的界面效果，这可是大大提升了 H5 的线上开发效率！

2. UI + 工具功能介绍

UI + 工具界面由编辑区和预览区（包含设备展示区、信息展示区、功能区等）两部分组成，主要提供如下功能：

编辑：单击设备展示区、信息展示区或功能区，可以在右侧的编辑区进行编排。通过实时预览效果来调整编辑操作，快速实现所需的页面。

保存：单击编辑区右上方的 ，可以保存 H5 设计草稿。

预览：按 Alt 键 + 单击界面预览区的控件，在线模拟操作效果；也可以单击编辑区右上方的 ，通过手机扫描二维码预览 H5 的实现效果。

下载：开发完成后，单击编辑区右上方的 ，可以下载 H5 包到本地进行功能调测。

▲ 图 3 UI + 工具界面

UI + 工具入口放在这里啦，还不赶紧上手体验一把！

① 登录华为智能硬件合作伙伴平台，单击右上角的“管理中心”。

② 在左侧导航栏中选择“产品开发”，单击待开发的产品，进入产品开发流程。

③ 选择“交互设计 > 智慧生活 App > App 开发 > App 设计 > 线上开发”，进入 UI + 工具界面。

管理中心：

https://devicepartner.huawei.com/console/

更多详细说明，可参考：

https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/ai-life-app-online-dev-0000001119759354

三、新增 H5 线下开发指导

官方文档新增 H5 线下开发指导，内容概览如下：

1.开发 UI 界面：

● H5 页面控件开发：按照 UI 设计稿以及 Profile 文件，完成页面控件的开发。

● 暗黑模式适配：介绍如何基于暗黑模式（深色模式）进行适配，确保在不同的模式下显示效果。

● 多端适配：介绍如何针对平板和折叠屏的适配开发，保证在不同的终端上的显示效果。

2.开发 H5 功能：

● 开发 H5 功能（Wi-Fi / Combo）：介绍如何按照 UI 设计文件和 Profile 文件，实现 H5 功能开发。

● 开发 H5 功能（BLE）：介绍蓝牙 BLE 设备如何按照 UI 设计文件和 Profile 文件，实现 H5 功能开发。

3.配置页面与产品：

● 页面配置：配置智慧生活 App 的界面图和界面信息。

● 产品配置：配置场景联动、产品国际化、消息通知等功能。

4.调测 H5 功能：使用智慧生活 App Debug 版本在本地运行和调试 H5 项目。

5.上传 H5 包并提交 UI 审核：将 H5 项目打包上传到 Device Partner 平台，并提交 UI 审核。

更多详细说明，可参考：

https://device.harmonyos.com/cn/docs/devicepartner/DevicePartner-Guides/ai-life-app-offline-process-0000001204484398