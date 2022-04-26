苹果官方解答：激活锁是什么？又如何保护设备？忘了密码怎么办?

IT之家 4 月 26 日消息，激活锁是什么？它又是如何保护着你的设备？Apple 支持总结了关于激活锁常有的疑问和相关解答。

激活锁是怎么保护我的设备的?

激活锁可以在你的 Apple 设备丢失或落入他人之手时，帮助你确保设备安全，同时提高找回设备的几率。

当你在设备上打开查找功能时，激活锁就会自动打开，这样当任何人想要关闭“查找”抹掉设备或重新激活并使用你的设备时，激活锁会使用你的 Apple ID 密码将设备锁定，以保障它们的安全。

如果抹掉设备，激活锁还会运行吗?

即使抹掉设备后，激活锁仍可以继续阻止他人在未经你允许的情况下重新激活你的设备。你只需让查找保持打开状态，并牢记你的 Apple ID 和密码。

如果我的设备有激活锁，但我忘了密码，怎么办?

如果你有另一台受信任的设备, 可以用它重设密码。或者参考 support.apple.com/zh-cn/HT201487 列举的其他方法重设密码。

如果你无法重设密码，则需通过这台设备的所有权凭证单据，前往 al-support.apple.com/#/kbase/zh_ CN，获取官方激活锁支持。

设备送朋友或送修时，怎么解除激活锁?

当你将设备抹除以准备送人或送修时，请确认你已关闭查找功能，这样他人才可以正常使用或维修你的设备，否则它将处于锁定状态。

激活锁适用于 iPhone、iPad 和 iPod touch，运行 watchOS 2 或更高版本系统的 Apple Watch，运行 macOS Catalina 或更高版本系统并搭载 Apple T2 安全芯片或 Apple 芯片的 Mac。Mac 还需开启 Apple ID 的双重认证，关于 Mac 的其他具体要求，请看 support.apple.com/zh-cn/HT208987。