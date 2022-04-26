马斯克收购 Twitter 后，分析称多西将再次担任 CEO

北京时间 4 月 26 日晚间消息，据报道，分析人士今日称，在特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）成功收购 Twitter 后，刚离职不久的前任 CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）或重返 Twitter，再次掌权。

Twitter 今日早些时候宣布，已与马斯克就收购案达成最终协议。马斯克将以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter，交易总价值约为 440 亿美元。该交易预计于今年年底前完成。届时，Twitter 将从纽交所退市，变成一家私有公司。

虽然这笔交易已经酝酿了大约两周时间，但在当地时间周一下午宣布之前，人们仍然无法理解。对于 Twitter 的未来，人们要问的可能不只 440 个问题，包括交易完成后 Twitter 员工是否都会有工作，以及马斯克是否会将 Twitter 总部搬出旧金山等。

但是，其中最紧迫的问题是：谁将在马斯克的领导下执掌 Twitter？这个人会是曾经两次担任 Twitter CEO 的多西吗？

首先，让我们排除一些潜在的选择。目前，马斯克还执掌着特斯拉和太空探索技术公司 SpaceX，应该不会有很多时间每天都花在 Twitter 上。

此外，我们也没有感觉到，Twitter 现任 CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）渴望这一职位。毕竟，马斯克在给 Twitter 发送最初的私有化要约时表示，“我对管理层没有信心”。因此，马斯克有可能不再让阿格拉瓦尔管理 Twitter。

这不禁让人想到了多西。这听起来很疯狂，对吧？多西去年 11 月刚刚辞去了 Twitter CEO 一职，目前正痴迷于比特币。但在这起收购案中，多西的名字被频繁提及。而了解 Twitter 的人，似乎还没有准备好完全无视他。

首先，他和马斯克关系很融洽。2020 年初，马斯克以视频的形式出现在 Twitter 的全员大会上，多西当着员工的面采访了他，并询问他如何“修复”Twitter。去年，受多西的邀请，两人曾同时出现在一场比特币会议中。

本月早些时候，当马斯克被邀请担任 Twitter 董事会成员时（最终拒绝），多西在 Twitter 上表示，他希望马斯克能长期担任 Twitter 董事。2019 年，多西在谈到马斯克时说：“我喜欢他，喜欢他试图做的事情，我想以任何方式提供帮助。”

在 Twitter 的产品方面，二人也有很多相同的想法。最引人注目的是，他们认为支持 Twitter Feed 的算法，应该更加透明和开源。此外，两人都意识到了 Twitter 对用户言论控制的问题。

事实上，多西在管理 Twitter 时最不喜欢的部分是，处理上市公司带来的要求。例如，让“对你的工作不满意、并试图解雇你的股东”加入 Twitter 董事会。

早在 2020 年 3 月，激进投资者 Elliott Management 就曾要求多西下台，并提名 4 位新董事。随后，Twitter 与 Elliott Management 达成一项投资协议，多西继续担任 CEO，而 Elliott Management 获得了 Twitter 一个董事会席位。

多西是 Twitter 的联合创始人，2008 年底离开 Twitter，随后创建了数字支付公司 Square。但 2015 年，多西临危受命，重返 Twitter 担任 CEO。去年 11 月，多西宣布辞职。

一旦马斯克收购 Twitter 交易完成，Twitter 将变成一家私有公司。唯一需要汇报的人，就是马斯克。而马斯克已经表示，他并不真正关心 Twitter 的经济状况。

当然，多西有时也会分心，可能并不是一位十分出色的经营者。但他仍然是 Twitter 的联合创始人，无论 Twitter 的所有者是谁，他都将永远拥有影响力。

对于马斯克成功收购 Twitter，多西今日在 Twitter 上称：“我喜欢 Twitter，它是我们拥有的最接近全球意识的东西。它的理念和服务对我来说至关重要，我会尽一切努力来维护这些。”多西还称，马斯克是 Twitter 唯一可信的解决方案。

多西有可能不会再回来，马斯克也可能不会邀请他回来。但是，两周前马斯克提出要收购 Twitter 时，几乎没人相信他会成功。在 CEO 人选上也一样，没什么不可能的。