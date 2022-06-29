消息称特斯拉上海超级工厂仍在向德国出口长续航版 Model Y

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，特斯拉 2019 年 11 月份确定建设的柏林超级工厂，在今年 3 月 22 日已举行了盛大的开业典礼，所生产的 Model Y，也已从当天开始交付，这一超级工厂的周产量，在上上周就已达到 1000 辆，下周一就将开始三班倒生产 Model Y。

柏林超级工厂的 Model Y 产能不断提升，也就意味着他们供应包括德国在内的欧洲市场的能力，在不断增强。

不过，外媒最新的报道显示，即便柏林超级工厂已经投产，产能在不断提升，特斯拉仍在将上海超级工厂生产的 Model Y，出口到德国市场。

外媒是在报道柏林超级工厂所生产的部分高性能版 Model Y 发现了与安全相关的缺陷、无法通过软件升级修复，导致他们取消或推迟这一款车的交付事宜时，提及上海超级工厂仍在向德国出口 Model Y 的。

外媒当时在报道中表示，与安全相关的缺陷，只影响部分 Model Y，长续航版 Model Y 似乎不会受到影响，特斯拉在德国交付的长续航版 Model Y，是由上海超级工厂生产的。

特斯拉位于上海的超级工厂，是在 2020 年年底二期建成之后，开始生产 Model Y 的，在向国内用户交付一段时间之后，去年下半年开始出口到欧洲市场。