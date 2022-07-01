苹果今秋更新 CarPlay：可通过车载屏幕直接购买汽油

北京时间 6 月 30 日晚间消息，据报道，苹果公司今年秋季将推出其最新版本 CarPlay 软件。届时，用户将可以直接通过车载屏幕来购买燃油。一直以来，苹果都希望将汽车变成购买一些商品和服务的商店。

在本月早些时候的苹果开发者大会上，这项功能被首次提及。它允许 CarPlay 用户点击一款应用程序，导航到加油站，并直接通过车内的屏幕购买燃油，而无需插入或点击信用卡（当前的程序）。

总部位于达拉斯的燃油公司 HF Sclair 今日称，该公司计划使用新的 CarPlay 技术，并将在未来几个月宣布细节。HF Sclair 在美国的 1600 个加油站销售其汽油。

HF Sclair 负责市场营销的高级副总裁杰克・巴杰（Jack Barge）称：“我们很高兴，消费者可以导航到 Sinclair 加油站，从他们的车载导航屏幕上购买燃油。”

一直以来，苹果都希望将汽车变成购买一些商品和服务的商店。而燃油应用程序（App）只是苹果这一持续努力的最新举措，目的是使用户能在导航屏幕上点击购买。之前，苹果已经将 CarPlay 开放给停车 App、电动汽车充电 App 和点餐 App，并增加了驾驶任务 App，如为商务旅行记录里程数。

对于车主来说，燃油是一项主要开支。美国能源情报署 4 月份曾预计，今年美国家庭平均汽油支出将达到 2945 美元，比去年高出约 455 美元。

当前，苹果不向汽车制造商、开发者或用户收取 CarPlay 费用。调研公司 Asymco 分析师霍勒斯・德迪乌（Horace Dediu）称，随着汽车逐渐变成为“滚动的电脑”，商业利益正驱动苹果走在前列。

当今年秋季苹果发布软件更新时，这一新功能将覆盖数百款已经与 CarPlay 兼容的车型。德迪乌说：“忘掉 Apple Car（传闻中的苹果汽车）吧，Apple CarPlay 是一件更重要的事情。即使不是几亿辆，也很有可能达到几百万辆（支持 CarPlay 的汽车）。”

要想在今年秋季使用 CarPlay 的新功能，iPhone 用户需要将一家燃料公司的应用程序（App）下载到手机上，并输入支付凭据来设置该应用程序。在应用程序设置完成后，用户就可以在导航屏幕上点击，以激活一家加油站并付款。

总部位于休斯顿的 P97 Networks 公司 CEO 唐纳德・弗里登（Donald Frieden）称：“这是一个巨大的市场，消费者真的希望让支付变得更简单。”弗里登说，他已经接到了石油公司的电话，这些公司有兴趣让他们的应用程序与 CarPlay 一起工作。

分析人士称，苹果的这一最新举措，可能会加剧与汽车制造商的紧张关系。当前，汽车制造商也有自己的商务雄心。

例如，汽车制造商以前曾试图让车主从汽车上直接购买汽油，但以失败告终。通用汽车今日称，该公司在 2017 年推出了一套这样的系统，但今年早些时候被关闭，原因是一家供应商退出了这项业务。

除了燃油和其他购买应用程序，苹果还在寻求通过访问速度和油表数据，将 CarPlay 进一步扩展到汽车的驾驶系统中。但汽车制造商不太可能在没有提出自己要求的情况下，将数据交给苹果。因此，分析人士称，相关谈判可能已经在进行中。