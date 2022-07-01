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郭明錤认为苹果 iPhone 14 在中国的需求将远超 iPhone 13，经销商斥巨资预订

2022/7/1 6:48:12 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 1 日消息，苹果分析师郭明錤表示，苹果今年秋季即将推出的 iPhone 14 系列机型需求可能会比已经大受欢迎的 iPhone 13 系列更强。

他表示，以他对中国经销商、零售商核黄牛的最新调查结果来看，中国市场对 iPhone 14 的需求可能会强于 iPhone 13，他们不得不为 iPhone 14 支付“有史以来最多的预付定金”，以确保稳定供应。

他指出，目前在中国市场上，苹果 iPhone 14 的预付定金明显高于 iPhone 13 系列，甚至在某些地区足足高出一倍。

零部件供应商和物流方面的人士分析预测，苹果 iPhone 14 今年下半年的出货量可能会达到约为 1 亿部或 9000 万部。中国市场对 iPhone 14 的强劲需求可能会缓解市场对 iPhone 14 上市后订单减少问题的担忧。

从之前的一系列爆料来看，苹果今年的 iPhone 14 系列将分为两种尺寸的四款机型，有望为大家带来多方面的改进和提升，例如全新的“叹号屏”、升级的前置摄像头（支持自动对焦功能）；全新的后置摄像头，支持 4800 万像素拍摄和 8K 视频录制；全新 A16 芯片；AOD 息屏显示等等，更多详情可以查阅IT之家此前报道。

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关键词：苹果iPhone 14

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