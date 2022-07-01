iFixit 拆解苹果 M2 MacBook Pro：旧瓶装新酒，仅处理器不同

IT之家 7 月 1 日消息，苹果在 WWDC 2022 上带来了全新的 M2 处理器，预计配备 M2 芯片的全新 13 英寸 MacBook Pro。这款电脑已经在上周开售。

iFixit 拆解显示，苹果 M2 MacBook Pro 与上一代相比没有大幅升级，甚至他们认为这款 MacBook 就仅仅只是一台内部装有新处理器的“回收笔记本电脑”。

简单来说，除了 M2 芯片外，新机与 2020 款几乎没有任何变化。

M2 MacBook Pro

考虑到苹果一贯作风，旧瓶装新酒的操作倒也没有特别令人意外。在这款新机中，苹果依然使用了 13 英寸 M1 MacBook Pro 的机身，内部设计几乎完全相同。

不过，iFixit 还注意到，新款笔记本电脑的底盖一般或多或少都会有一点不同，但这款 Macbook 与 2020 版完全相同，甚至两者都有激光雕刻的型号“A2338”，以及完全相同的 FCC ID，这证实苹果甚至没有花一点心思去换个新标签。

在相关的说明中，MKBHD 指出，即使是包装盒也与以前的型号相同，因为苹果只是是在旧的标签上贴了一张带有 M2 技术规格的新标签。

从拆解视频，这款机型底盖上的螺丝和 2021 款一模一样，包括内部的大部分组件也是一样。对比到最后，变的只有芯片，但它们的位置与 M1 MacBook Pro 主板上的位置也完全相同。

完整看下来，这款机型除了处理器之外似乎没有任何新的变化，只是出于某种原因将散热片磨平了边角（可能是个例？），但这对新机散热系统的工作方式没有任何影响。

看到这里，大家可能会好奇，既然这样，那我在 2021 款 Macbook 上换一颗 M2 芯片不就好了？IT之家发现，YouTuber @Luke Miani 已经帮你尝试了一下，然后他发现换完芯片的电脑已经无法开机 。

iFixit 将 M2 款 MacBook Pro 的主板整体换到 M1 机型中，不过这次虽然能开机但已经无法检测到内置键盘和触控板，因此这么做毫无用处。

此外，iFixit 还证实了 13 英寸 MacBook Pro 在 SSD 方面的变化，256GB 版本的机型现在采用了单个 NAND 芯片，与具有 256GB 的 M1 MacBook Pro 相比传输速度大幅降低。

维修难易度

iFixit 指出，苹果一直在想办法让第三方维修更难，即使是新款笔记本电脑上触控板的序列号也与 SoC 有所关联，这意味着你要想维修必须更换整个主板，维修价值不大。

不过，iFixit 认为 M2 MacBook Pro 后续也会被添加到苹果的用户自我维修计划中，这样消费者就可以购买合法的苹果维修工具和 MacBook Pro 零件来自行更换。