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苹果前首席律师承认内幕交易：利用财报数据非法获益约 400 万元

2022/7/1 6:36:25 来源：凤凰科技 作者：箫雨 责编：问舟
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北京时间 7 月 1 日消息，苹果公司前首席律师吉恩・利沃夫 (Gene Levoff) 周四对内幕交易指控认罪。检察官指控利沃夫实施了一项五年的内幕交易计划，在苹果发布季度财报前进行股票交易。

苹果前首席律师吉恩·利沃夫

▲ 苹果前首席律师吉恩・利沃夫

利沃夫今年 48 岁，加州圣卡洛斯人。周四，在新泽西州纽瓦克市举行的听证会上，他在美国地区法官威廉・马丁尼 (William Martini) 面前对六项证券欺诈指控认罪。

检察官称，利沃夫涉嫌利用自己担任苹果公司秘书、公司法主管以及一个负责审查苹果财报草稿的委员会联合主席的身份，在 2011 年至 2016 年期间进行了 1400 多万美元的交易，获得了 60.4 万美元 (约合 400 万元) 的非法收益。

检察官表示，利沃夫无视禁止在苹果财报发布前交易的季度“禁售期”，以及自己负责执行的苹果更广泛内幕交易政策。新泽西州第一助理检察官维卡斯・康纳 (Vikas Khanna) 在一份声明中表示：“利沃夫为了自己的经济利益，背叛了全球最大科技公司之一的信任。”

根据法律，每项罪名最高可判处 20 年监禁和 500 万美元罚款，不过利沃夫的处罚可能会小得多。利沃夫的判决定于 11 月 10 日进行。

2018 年 9 月，在利沃夫遭到刑事指控 5 个月前，苹果解雇了他。美国证券交易委员会也对他提出了相关民事指控。有关部门曾表示，处理利沃夫交易的公司服务器位于新泽西州，所以在该州提起这桩诉讼。利沃夫的律师尚未置评。

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关键词：苹果

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