消息称小米 12S Ultra 没有陶瓷版本，有机硅素皮材质让机身更轻

IT之家 7 月 1 日消息，今天小米官方宣布，小米 12S Ultra 将首次采用环保有机硅素皮材质，“不仅触感舒适自然，还具有超强耐脏污性能，擦一擦就干净更是做到从选材到生产，全程环保，是充满科技创新力的全新材质。”

小米官方称，该材质轻轻一擦就能焕然一新，长期使用不易发黄掉皮，并且小米定制了小牛皮头层纹理，让小米 12S Ultra 触感更亲肤，拿在手中不易打滑脱落。另外，小米材料工程师通过不断改进，引入了天然硅矿石的原材料，让小米 12S Ultra 的环保有机硅素皮从选材到生产全程环保。

而据微博博主 @数码闲聊站 表示，小米 12S Ultra 这次机身没有陶瓷版本。该博主称，高端旗舰不上陶瓷不是因为成本，因素包括行业影响、内部取舍。除此之外，小米 12S Ultra 采用有机硅素皮材质可以让机身更轻一些。

此前该博主称小米 12 Ultra 工程机有过白色陶瓷版本。雷军此前透露，“小米 12 Ultra 搭载骁龙 8，原计划三四月发布，取消了。为了追求更好的体验：我们升级骁龙 8+，和高通，还有徕卡继续调教了几个月。这次体验相当不错。”

小米以前将陶瓷用于高端旗舰手机，包括小米 MIX 4、MIX Fold 折叠屏，小米称 MIX 4“温润的纯白陶瓷机身，宛若清朗的月光，在指尖肆意流淌”。