小米 12S Ultra《原神》实测出炉：平均帧率达 59.5fps，骁龙 8 + 不“发烧”

IT之家 7 月 2 日消息，高通的骁龙 8 处理器因过热而被吐槽，那么全新的骁龙 8 + 处理器是否依然存在这个问题呢？目前搭载该处理器的小米 12S Ultra 游戏测试已经出炉，从结果来看大家可以放心了。

博主 @数码闲聊站 放出了小米 12S Ultra 跑《原神》的测试，同时还对比了天玑 9000 和骁龙 8，该博主称三款机型温度都是 40° 左右，但从其放出的帧数表格来看，小米 12S Ultra 平均帧率更高，达到了 59.5fps，天玑 9000 和骁龙 8 则分别为 54.6fps 和 49.5fps。

平均功耗方面，小米 12S Ultra 为 4.99W，天玑 9000 和骁龙 8 分别为 5.36W 和 5.19W。从结果来看，小米 12S Ultra 搭载的骁龙 8 + 处理器在性能和功耗方面要更加优秀，同时温度控制的也非常出色。

IT之家了解到，骁龙 8 + 平台由三星 4nm 工艺转为台积电 4nm 工艺，基于 Arm v9 架构的全新 Kyro CPU，由 1 个 Cortex-X2 超大核（3.2GHz）+3 个 Cortex-A710 大核（2.75GHz）+4 个 Cortex-A510 小核（1.8GHz）组成。超大核由 3.0GHz 提升到 3.2GHz，CPU 性能也提升了 10%；此外 GPU 虽然依旧是同款 Adreno730，GPU 性能也提升了 10%。CPU 以及 GPU 功耗降低都高达 30%，SoC 整体功耗降低了 15%，第七代高通 AI 引擎能效提升 20%。

值得一提的是，官方昨天公布小米 12S 系列采用了叶脉冷泵散热技术，该技术采用仿生设计，设计原理类似植物叶片，为冷液传导打开定向高速通道，官方称导热性能比 VC 提升 100%。

《小米 12S 系列新技术公布：FBO 焕新存储、叶脉冷泵散热》