分析师：苹果 6 月季度营收不会“太黯淡”，但 Mac 和 iPad 增长会放缓

IT之家 7 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，摩根大通表示，尽管存在供应链问题和宏观经济状况，但苹果 6 月季度的表现可能会超过华尔街的预期。

在给投资者的一份报告中，摩根大通分析师 Samik Chatterjee 写道，他对苹果即将于 7 月 28 日发布的收益报告“并不像华尔街那样担忧”。虽然可能存在中期风险，但他预计苹果收入和每股收益将具有弹性。

相对于苹果在上一次财报电话会议上的保守指引，Samik Chatterjee 认为苹果的最新情形将好于预期。

该分析师表示，更好的供应链动态将“压倒”温和需求疲软以及苹果在 6 月季度的 40 亿至 80 亿美元损失警告。分析预期现在符合卖方的共识，但好于买方的预期。

华尔街预测，苹果将在 6 月季度报告营业收入 820 亿美元，这与 Chatterjee 预期的 821 亿美元基本一致。然而，买方估计苹果季度营收在 780 亿美元左右。

Chatterjee 表示 Mac 以外的产品细分市场可能不会受到供应链逆风的影响。此外，根据他估计，苹果新季度损失收入将低于 40 亿美元。

另一方面，在近一个季度之后，Chatterjee 已经适度下调了对苹果营收和盈利预测。他指出，随着消费者支出疲软，Mac 和 iPad 的增长可能会放缓。

Chatterjee 补充说，苹果的定价能力及其回购股票的能力很可能会抹去这一修正。总体而言，Chatterjee 认为苹果股票处于有利地位，有望获得优异的表现。

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