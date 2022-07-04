苹果向新订阅 Apple Music 的英美学生免费赠送 Beats Flex 耳机

IT之家 7 月 4 日消息，苹果最近又开始了返校日活动。苹果表示，此次活动不仅会为学生提供购买新产品的折扣价，还会在购买特定产品时提供 150 美元的礼品卡。

现在，苹果开始向 Apple Music 新用户提供了一项特别服务，学生用户可以免费获得一个 Beats Flex 耳机，但只限于美国和英国。当你首次订阅 Apple Music 学生套餐后，可以 0 元订购一副 Beats Flex 耳机（价值 69.99 美元）。

根据苹果给出的说明，这项服务不能与 Apple Music 的其他服务一同订购，之前订阅过 Apple Music 的用户也没有此项权益。

此外，学生们只有在支付完第一个月的订阅费用之后才能免费订购 Beats Flex 耳机，这意味着新用户还需要熬过一个月的试用期才能购买耳机。

值得一提的是，那些在第一个月付款前取消试用版订阅的用户也没有资格享受这项服务。

订阅 30 天后，符合条件的学生将收到苹果的电子邮件，根据提示即可免费订购 Beats Flex 耳机。IT之家了解到，这其实是一项“限时”服务，但苹果目前还没有给出关于何时结束的说明。

Apple Music 学生计划

在美国，Apple Music 常规订阅费用为每月 9.99 美元，而该公司为通过 uniays 计划符合条件的学生提供折扣。

不过，Apple Music 学生套餐上个月从每月 4.99 美元涨到了 5.99 美元，对于部分用户来说有点受伤。

目前来看，Apple Music 学生计划与普通版订阅基本没什么区别，都可以在任何设备上收听该平台的所有歌曲。

除此之外，Apple Music 学生计划用户还可以免费订阅 Apple TV+，不过苹果有提到这也是限时政策，但很可惜也没有太多细节。