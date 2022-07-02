郭明錤：台积电苹果 iPhone 14 系列订单减少 10% 的传闻与调查不符

IT之家 7 月 2 日消息，来自 Digitimes 的报道称，由于三大客户削减了订单，苹果的芯片供应商台积电的产能未来将走低。报告称，苹果 iPhone 14 系列的大规模生产已经开始，但第一波 9000 万台的目标出货量已经减少了 10%。

对此，分析师郭明錤刚刚在推特发表了他的看法，他称传闻中台积电的 iPhone 14 订单减少 10% 与其调查不一致，维持苹果 iPhone 14 系列今年下半年的出货量预期，零部件供应商和代工商对于 iPhone 14 系列的出货预期分别约为 1 亿部和 9000 万部。

郭明錤还称，苹果对 iPhone 出货量预测的轻微调整（个位数的增加 / 减少）是很常见的，包括大规模生产前的新机型。在推出新机型并确认实际市场需求 / 反馈之前，苹果通常不会明显改变新 iPhone 的出货量预测（两位数的增长 / 减少）。如果供应链问题导致新 iPhone 在量产前的出货计划发生重大变化，苹果通常会推迟订单，而不是削减订单，上述情况也适用于苹果的其他产品。

此前 Digitimes 的报道还称，除了苹果，AMD 与英伟达因 PC 市场需求急跌及“挖矿”热潮消退，也向台积电表明不得不调整订单规划，其中，AMD 调减今年第四季度至 2023 年第一季度共约 2 万片 7/6 纳米订单，英伟达要求延迟并缩减第一季度订单。

值得一提的，郭明錤本月初曾表示，苹果今年秋季即将推出的 iPhone 14 系列机型需求可能会比已经大受欢迎的 iPhone 13 系列更强。

据此前爆料，苹果今年的 iPhone 14 系列将分为两种尺寸的四款机型，有望为大家带来多方面的改进和提升，例如全新的“叹号屏”、升级的前置摄像头（支持自动对焦功能）；全新的后置摄像头，支持 4800 万像素拍摄和 8K 视频录制；全新 A16 芯片；AOD 息屏显示等等，更多详情可以查阅IT之家此前报道。