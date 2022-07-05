被马斯克解雇，部分特斯拉员工却感到“荣幸”“感激”

北京时间 7 月 5 日消息，自从特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在 6 月份宣布裁员 10% 以来，特斯拉一直在裁员。但是在某些情况下，被裁员工的反应有些令人惊讶。

▲ 马斯克

尽管被解雇了，但是许多特斯拉员工在职业社交网站领英上发帖，称赞他们为马斯克的电动化未来愿景工作的经历。

莫尼埃・齐安 (Monier Ziain) 在特斯拉自动辅助驾驶 (Autopilot) 部门工作。她在一篇帖子中表示，能与这么多才华横溢的人一起工作，她感到很荣幸。特斯拉在 Autopilot 部门裁员大约 200 人，并关闭了位于加州圣马特奥的整个办公室。

“过去一年半时间里，我工作的公司让我真诚地相信我们在做的事情。能够参与这个标志着开启未来交通的项目，我感到非常自豪。我们是第一家这么做的公司，这让我充满了自豪感。”

▲ 齐安称很荣幸在特斯拉工作

Autopilot 部门的一名工程师称：“这是我做过的最困难、最耗时、压力最大的工作，但我不会用这种经历来交换任何东西。”他还补充说，开发导航系统是他最伟大的成就之一。

一些员工把在特斯拉工作这段时间形容为一段与众不同的旅程。亚当・莱丁 (Adam Ryding) 表示，他在 2016 年加入特斯拉，当时该公司只销售 Model S。“我们 (被裁的 10%) 中的一些人可能会生气或沮丧，但我不会。我很感激我是其中的一员，让我学到了很多新东西，我祝福我所有的前同事 (无论怎样)。”

一名特斯拉数据注释专家在一篇帖子中表示：“当你在艰难的环境中与优秀的人一起努力工作时，会产生一些神奇的效果。这种魔力会以各种各样的方式呈现出来，有时甚至是以非常规的方式。我在我们的聊天频道中看到了它，分享笑话，试图看淡困难和乏味的工作。”

另一名前员工这样评价她的同事：“他们很有艺术感，有敏锐的眼睛，高情商，即使是工作中最乏味的日子也会变得很愉快，因为他们是优秀，善良的人，他们会互相照顾，知道如何保持士气。”

亚伦・门多萨 (Aaron Mendoza) 甚至表示，他被裁是“因祸得福”，这能让他进入一个“更适合我的兴趣和技能”的领域。

不过，并非所有员工都在称赞特斯拉。一位前 XR 开发者表示，他认为“这里存在许多系统性问题”。