特斯拉汽车将支持扫描道路坑洼情况，并自动调整悬架高度

IT之家 7 月 4 日消息，特斯拉在最新的软件更新中证实，其车辆将支持扫描崎岖不平的道路，如坑洼情况，并通过调整悬架高度来避免损坏车辆。

早在 2020 年，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 就表示，特斯拉 Autopilot 将支持检测坑洼并制作迷你地图以记住并避开它们。

据 Electrek 报道，在最新的 2022.20 软件更新中，特斯拉终于提到了这项功能。在发行说明中有一项“特斯拉自适应悬架”系统的新功能：

特斯拉自适应悬架将为即将到来的崎岖路段调整行驶高度。该功能将下载特斯拉车辆生成的粗略路线图数据，此调整可能会在不同地点进行，视情况而定。

特斯拉还在更新中解释了如何激活该功能，且不适用于 Autopilot 或 FSD：

为了舒适起见，当悬架升起时，中控屏将发出指示。要启用此功能，请点击控制 > 悬架 > 自适应悬架减震，然后选择舒适或自动设置。

因此，这项功能将仅适用于具有自适应悬架的特斯拉汽车，例如新款 Model S 和 Model X。

IT之家了解到，Electrek 称该更新还包括一个绿灯提示音，以防止驾驶员分心，该功能仅适用于配备 Hardware 3.0 的特斯拉汽车。