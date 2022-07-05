季度交付量表现不佳，特斯拉上海和柏林工厂将暂时停工升级产线

北京时间 7 月 5 日早间消息，据报道，本周，特斯拉的投资者发现，特斯拉近期出现了一系列新变化，包括令人失望的季度交付量、创纪录的月度产量，以及现在多家工厂将停工数周的状况。

上月有媒体报道称，特斯拉将在 7 月的前两周停止上海 Model Y 产线的大部分生产，随后从 7 月 18 日开始停止 Model 3 产线 20 天时间。消息人士称，为了提升这两款车型产量的工厂升级工作预计将在 8 月初完成。

本周一，德国媒体 TeslaMag 报道称，特斯拉位于柏林附近的工厂将从 7 月 11 日开始休息两周。根据消息人士的说法，特斯拉的目标是从 8 月份开始将该工厂的生产能力提升大约一倍。上月，特斯拉该工厂在至少一周的时间里生产了 1000 辆 Model Y。

特斯拉在 7 月 2 日的生产和交付声明中没有提到这些计划。特斯拉在公告中表示，6 月份生产的汽车数量创下历史纪录，但该季度的汽车交付量为 254695 辆，低于分析师预期。

杰富瑞分析师菲利普・豪乔斯（Philippe Houchois）给予特斯拉股票“买入”的评级。他在 7 月 3 日的研究报告中表示，该季度的“相对疲软”符合预期。他表示，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）将新工厂称作“资金熔炉”的情况表明，特斯拉的自由现金流可能受到了营运资金中断的严重影响。

特斯拉上季度业绩受到的最大影响来自上海工厂因疫情导致的停工。不过，特斯拉采取了各种措施推动该工厂的复工，并维持其运转。

目前，上海工厂是特斯拉生产率最高的工厂。与此同时，特斯拉位于柏林和得克萨斯州奥斯汀的工厂也刚刚投产。马斯克于 3 月 22 日和 4 月 7 日为这两处工厂举行了开工仪式。

不过，与新工厂开幕时相比，马斯克现在似乎变得更加低调。5 月 31 日，马斯克对“硅谷特斯拉车主”频道表示：“柏林和奥斯汀现在损失了数十亿美元，因为这里发生了一大笔开支，但几乎没有任何产出。让柏林和奥斯汀工厂开始运转，并让上海工厂回到正轨，是我们压倒性的关切。”

这些问题导致特斯拉股价在截至 6 月底的 3 个月时间里大跌 38%，创下季度跌幅纪录。同期，标准普尔 500 指数下跌 16%。这是自 2020 年第一季度以来，美国基准股指的最大跌幅。