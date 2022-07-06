realme 真我 GT2 大师探索版正面惊艳亮相，采用 120Hz 超窄天际屏

IT之家 7 月 6 日消息，前日，realme 真我官宣 realme 真我 GT2 大师探索版将于 7 月 12 日发布。现在，realme 真我官方正式公布了 realme 真我 GT2 大师探索版的正面海报。

realme 真我称，这次 realme 真我 GT2 大师探索版采用了“120Hz 超窄天际屏“。为了达到更好的屏幕效果，realme 真我 GT2 大师探索版采用直角金属中框，并且通过微缝链接工艺，去掉了手机屏幕与机身之间的塑料支架。对于机身下巴，该机采用 COP 封装，拥有 2.37mm 超窄下巴，大大提升视觉体验。另外该机屏幕支持 10.7 亿色原彩显示，通过了 HDR10 + 认证，屏幕色彩表现十分优秀。

同时，数码博主 @数码闲聊站 也爆料了 realme 真我 GT2 大师探索版机身正面与苹果 iPhone 13 Pro 的对比图。图片显示 realme 真我 GT2 大师探索版边框控制十分优秀，四边边框都比 iPhone 13 Pro 更窄，视觉效果震撼。

IT之家了解到，realme 真我 GT2 大师探索版现已开启盲售，盲售时间为 7 月 5 日 11:00-7 月 12 日 15：00，盲售期间仅需支付定金 100 元即可预定该机，并且 8GB+256GB 版本可享定金 100 抵 200 福利。

据入网信息与博主爆料，realme GT2 大师探索版厚 8.2mm，重 199g，采用 6.7 英寸 2412×1080 分辨率 120Hz 高刷 AMOLED 柔性直屏，配备 4880mAh（标称 5000mAh）双电芯电池，支持 100W 快充，前置 16MP 镜头，后置 50MP + 50MP + 2MP 镜头。