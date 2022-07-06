深圳出台全国首部智能网联汽车法规，成国内 L3 级自动驾驶第一城

IT之家 7 月 6 日消息，据深圳特区报，深圳新兴领域的突破性立法 ——《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于 8 月 1 日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。

IT之家了解到，《条例》在国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项作出具体规定。据《条例》，智能网联汽车，是指可以由自动驾驶系统替代人的操作在道路上安全行驶的汽车，包括有条件自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶三种类型。

其中，有条件自动驾驶和高度自动驾驶的智能网联汽车，应当具有人工驾驶模式和相应装置，并配备驾驶人。完全自动驾驶的智能网联汽车可以不具有人工驾驶模式和相应装置，可以不配备驾驶人。但是，无驾驶人的完全自动驾驶智能网联汽车只能在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。

《条例》规定，智能网联汽车列入国家汽车产品目录或者深圳市智能网联汽车产品目录，并取得相关准入后，可以销售；经公安机关交通管理部门登记，可以上道路行驶；经交通运输部门许可，可以从事道路运输经营活动。

为避免对当前道路通行秩序造成重大影响，消除社会各界的担忧，条例作了一系列规定。首先，规定了智能网联汽车的安全提示规则，要求汽车配置自动驾驶模式外部指示灯，在自动驾驶模式下行驶时应开启指示灯向其他车辆和行人发出明显的安全提示。其次，明确了智能网联汽车驾驶人的接管义务，有条件自动驾驶和高度自动驾驶智能网联汽车的驾驶人，在自动驾驶系统提出动态驾驶任务接管请求时，应当响应接管请求并立即接管车辆。同时，强化售后服务责任，要求智能网联汽车产品生产者销售者建立健全产品售后服务机制，在车辆发生或者可能发生重大故障或者紧急状况时，提供及时全面的技术支持或者救援服务。

智能网联汽车发生交通事故后的责任划分方面，《条例》规定，在有驾驶人的情况下，可参照现行道路交通安全法律法规的有关规定来处理；在无驾驶人期间发生交通事故造成损害，属于该智能网联汽车一方责任的，由车辆所有人、管理人承担赔偿责任。

《条例》也专门设置了“网络安全和数据保护”一章，禁止利用智能网联汽车从事下列活动：非法收集、处理、利用个人信息；采集与本车辆行驶和交通安全无关的信息；非法采集涉及国家安全的信息。

银河证券的研究报告指出，《条例》是全国首个对 L3 及以上级别自动驾驶权责、定义等重要议题进行详细划分的官方管理文件，国内自动驾驶行业将迎来从 L2＋到 L3-L4 的飞跃。