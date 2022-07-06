消息称京东方 OLED 面板已通过苹果认证，将用于 iPhone 14

IT之家 7 月 6 日消息，据 Runto 洛图科技观研消息，根据产业链上下游信息，中国面板大厂京东方（BOE）的 AMOLED 面板已经通过苹果公司的 iPhone 14 认证。

报道称，上周四，京东方收到了苹果公司关于 iPhone 14 AMOLED 面板认证通过的通知。京东方将于 7 月提前投入量产，9 月开始批量出货。这一次认证通过早于之前 iPhone 12 和 13 系列在当年的日期。

值得一提的是，韩媒 TheLec 曾于 6 月中旬报道，京东方和苹果将在京东方内部开始评估 iPhone 14 的 OLED 样品，预计将在 6 月底获得苹果公司的量产批准。

预计苹果将于 9 月份发布全新的 iPhone 14 系列，分别是 iPhone 14、14 Max（亦可能是 Plus）、14 Pro 和 14 Max Pro。其中，京东方将供应的是 iPhone 14 标准款的 6.1 英寸 LTPS OLED 面板。

报道称，根据业界估计，2022 年，苹果公司将为 iPhone 14 采购共约 9000 万片以上的柔性 AMOLED 面板，其中三星显示（SDC）供应 6000 万片，LGD 供应 2500 万片，京东方供应 500 万片以上。

IT之家了解到，京东方曾于 2020 年 12 月实现 iPhone 12 的 6.1 英寸面板出货，2021 年 10 月实现 iPhone 13 出货。