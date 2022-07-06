郭明錤：iPhone 14 Pro / Pro Max 独占 A16 芯片，苹果以后都会这样做

IT之家 7 月 6 日消息，据此前爆料，苹果的下一代 A16 芯片将专属于 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，iPhone 14 / Max 仍配备 A15 处理器。不仅如此，今日天风国际证券分析师郭明錤分析称，未来 iPhone 均只有高端机型会配备最新的处理器。

郭明錤称，仅两款 iPhone 14 Pro / 高端机型采用最新的 A16 处理器，这将大幅推升 2H22 新款 iPhone 高端机型的出货比例至约 55-60%（过去 40–50%）。他还称，未来只有 iPhone 高端机型会配备最新的处理器，因此 iPhone 高端机型的高出货比例将成为常态，有利于高端相机零组件供应商。

IT之家了解到，郭明錤还称，iPhone 14 后置相机的主要高端零组件供应商，有望显著受益于 iPhone 14 高端机型出货比例明显增加，包括 Sony (CIS)、大立光 (镜头)、Alps (VCM / OIS) 和 LG Innotek (CCM)。受益于 iPhone14 高端机型出货比例提升，iPhone14 的后置 CIS、镜头、VCM / OIS 和 CCM 的产值预期将大幅同比增长分别 30–35%、20–25%、15–20% 和 30–35%。

若不包括低规格的 ToF，iPhone 14 Pro 的后置相机主要零组件供应商，包括 Sony (CIS)、大立光 (镜头)、Alps (VCM / OIS) 和 LG Innotek (CCM) 的出货比重分别为 100%、60–70%、60–70% 和 100%。