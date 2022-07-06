小米 MIX FOLD 2 折叠屏影像配置曝光：50MP 大底、徕卡影像，支持杜比视界 HDR 视频拍摄

IT之家 7 月 6 日消息，近期小米 12S 系列正式发布，包括小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra 三款手机，全系搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，更有徕卡专业光学镜头、徕卡原生双画质等。而现在小米 MIX FOLD 2 折叠屏手机更多配置曝光，也将搭载徕卡影像。

微博博主 @数码闲聊站 称，小米 MIX FOLD 2 折叠屏手机将搭载 5000 万像素大底传感器，支持徕卡影像，支持杜比视界 HDR 视频拍摄。

此前爆料称，小米 MIX FOLD 2 单侧只比充电口厚一点，合起来也非常薄。该博主还展示了小米 MIX FOLD 2 折叠屏示意图。

此前 xiaomiui.net 爆料，小米 MIX FOLD 2 代号为“zizhan”，型号为 22061218C，屏幕尺寸为 8 英寸，与 iPad mini 8.3 英寸相差不大，外屏尺寸为 6.5 英寸，可以实现双向折叠。

小米 MIX FOLD 2 手机将搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，采用 2.5K LTPO 120Hz 高刷新率内外屏，折痕控制更好，外屏设计有变化。

爆料称小米自研专业影像芯片澎湃 C1 将被用于小米 MIX FOLD 2，该处理器拥有双滤波器配置，可以实现高低频信号并行处理，信号处理效率提升 100%。配合自研算法，将影像的 3A（AF、AWB、AE）表现大幅提升。