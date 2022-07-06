华为何刚称今年芯片供应有所缓解，将提高对市场需求的满足度

IT之家 7 月 6 日消息，在今年 4 月华为举行 Mate Xs 2 折叠旗舰及全场景新品发布会前的预热环节中，华为常务董事余承东表示，华为手机的供应得到了极大地改善，所以大家想买华为产品、华为手机能买到了。

针对具体的供应改善问题，今日下午，华为终端 BG 首席运营官何刚回应每日经济新闻称，去年芯片供应比较紧张，那时华为只有 4G 芯片并且主要来自高通，但高通供应非常紧张。今年芯片的供应问题有所缓解，所以今年华为对市场需求的满足会高很多。并且不仅是华为的芯片供应获得了改善，整个行业芯片的供应都有所改善。

此外，在供应链被严重打击后，华为适配 5G 网络的机型大量减少。而市场上也出现了 5G 通信壳这类通过手机壳将手机 4G 网络升级为 5G 网络的解决方案。对于华为未来是否会采用相同或其他的路径来解决 5G 通信问题，何刚表示理解消费者关注的问题，同时明确称：“nova10 系列手机带来的蜂窝网络、WiFi 6 增强等（会给消费者）非常好的网络体验，能够满足消费者的需求。从最近的预订数据来看，nova10 系列的预约数据已经超过了 15 万，整体效果还是非常棒的。”

IT之家了解到，今年 7 月 4 日华为 nova 10 系列正式发布，售价 2699 元起，并且华为 nova 10 和 nova 10 Pro 都采用了高通骁龙 778G 4G 处理器。同时有博主爆料称，华为将于本月 27 日再次举行发布会，发布 Free buds Pro 2 耳机、智慧屏 S Pro 86、Mate book X Pro 新款、旗舰平板 MatePad Pro 11 和华为畅享 50 Pro 众多新品。