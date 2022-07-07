谷歌 Pixel 6 等手机最不令人满意，36% 的 Pixel 用户想要切换到其他品牌

IT之家 7 月 7 日消息，在 2021 年，谷歌通过 Pixel 6 系列真正回归到安卓旗舰机领域。但可悲的是，Google Pixel 设备的受欢迎程度在过去几年中显著下降。TradingPlatforms 的一项研究发现，在美国地区，36% 的 Pixel 用户想要切换到另一个品牌。

报告显示，尽管获得了一些好评，但谷歌最新的 Pixel 智能手机似乎在用户体验方面难以赶上竞争对手。此外，至少在最初的几代手机用户群中，谷歌手机非常流行，但现在情况发生了变化，谷歌手机不再流行了。

不少客户最近报告了他们新的 Pixel 手机设备的一些故障和其他问题。这些硬件问题影响了许多 Pixel 用户并导致设备寿命缩短。

谷歌 Pixel 6 系列在显示屏中内置了指纹扫描识别器。不幸的是，许多消费者抱怨他们的 Pixel 6 的指纹传感器反应迟钝或损坏。

充电器问题困扰着一些 Pixel 用户。与其他公司的设备相比，这些设备的充电时间更长。一些第三方制造商的线缆和充电器还不能够兼容谷歌 Pixel 手机。

更糟糕的是，谷歌 Pixel 手机不再附赠充电器，这引发了进一步的问题。带有 USB-A 到 USB-C 线缆的充电器也可能无法使用。

谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的显示屏幕还存在许多问题。其中包括屏幕闪烁、刷新率相关、绿色色调以及屏幕在没有任何外力的情况下偶尔破碎的问题。此外，许多 Pixel 手机上的自动亮度功能偶尔会出现故障。

Pixel 软件问题

大多数智能手机都存在 Android Auto 问题，Pixel 设备也不例外。例如，如果用户使用旧手机“设置”来设置 Pixel 6，可能会遇到 Android Auto 问题。

使用 Wi-Fi 和蓝牙时，Pixel 6 用户可能偶尔会遇到连接问题。Wi-Fi 断开连接是 Pixel 6 用户的常见问题，无法连接多个设备是所有 Pixel 手机中最常见的问题。

一些客户报告说，Pixel 手机的手势导航经常冻结或无响应。此外，一些用户抱怨手机的近距离传感器无法按计划工作，迫使他们意外静音或保持通话。另一个常见问题是音频每隔几秒就会中断或跳过。

不幸的是，许多问题困扰着以前的 Pixel 手机和 Pixel 6，但没有已知的解决方法。这些可能是人们转向其他品牌手机的重要因素。