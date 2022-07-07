4680 电池版特斯拉 Model Y 拆解：电池组和座椅等集成，大幅减重

IT之家 7 月 7 日消息，拆车 & 分析专家 Munro Live 近日发布了得州制造、采用 4680 CTC 电池底盘一体化设计的特斯拉 Modle Y 第一期拆车视频，其中有一些非常有意思的技术细节，一起来看一下。

视频显示，座椅、中控台和地毯 / 饰板等都与新的电池组相连，并被一起拆除，这在汽车行业中还是首次，有助于大幅提高生产效率。此外，集成度高的另一个好处就是大幅减轻重量。4680 CTC Model Y 的整个电池包 + 高低压 + 中控台 + 座椅 + 地毯仅仅重 544kg，作为对比，同样采用 CTC 技术的比亚迪海豹，单一个 82.56 度电的电池包就重 560/558kg。

此外，中控台采用轨道滑动式安装，更易装配，2 颗螺丝即可完成固定。各种部件与巨型铸造部件（前部和后部）的集成度非常高，以进一步减少部件的数量，降低成本，提高装配效率。

IT之家了解到，得州工厂生产的 Model Y 是目前特斯拉旗下最先进的产品。其使用了 CTC 技术（直接将电芯安装至底盘的技术）、4680 电池以及一体式压铸三大前沿技术，能够明显降低车辆的生产装配难度和成本，并提升性能表现。