特斯拉裁掉的员工，被苹果、谷歌和亚马逊给抢了

北京时间 7 月 7 日消息，特斯拉公司正在按照 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的指示进行裁员，但是被解雇的员工并不愁找不到工作。

▲ 马斯克

据 Punks & Pinstripes 报道，苹果、亚马逊和谷歌等大型科技公司已经吸纳了数十名前特斯拉人才。该组织追踪了 450 多名员工在领英上的数据，这些员工在截至 6 月 30 日的过去 90 天内离开了特斯拉。

另外，许多员工跳槽到了其他电动汽车公司工作。领英的数据显示，90 名前特斯拉员工加入了电动汽车制造商 Rivian 和 Lucid Motors。与此同时，只有八名员工跳槽到了更传统的汽车制造商，包括通用汽车和福特。电动汽车电池回收公司红木材料和亚马逊投资的自动驾驶公司 Zoox 也吸收了一部分特斯拉员工。

100 多名员工跳槽苹果、亚马逊

Punks & Pinstripes 称，超过 100 名前特斯拉员工加入了亚马逊和苹果。苹果过去曾聘用过特斯拉的顶尖人才。2021 年，在业界传出苹果开发代号为“泰坦计划”的汽车项目时，苹果就招募了特斯拉前自动辅助驾驶系统 Autopilot 总监克里斯托弗・摩尔 (Christopher Moore)。

就在这些领英数据曝光的几周前，马斯克刚刚宣布，将对公司员工裁员 3.5%，其中包括 10% 的全职员工。接着，特斯拉就启动了裁员。在做出这一裁员决定之前，马斯克警告称，美国已经处于一场衰退中。

▲ 特斯拉员工的去向

这并不是顶级科技公司的招聘人员第一次对特斯拉人才表现出兴趣。今年 6 月，亚马逊和微软的招聘人员就开始召唤特斯拉的员工。在马斯克告诉员工要么回到办公室全职办公，要么辞职后，这些员工可能希望离开公司。“如果火星皇帝不想要你，我很乐意带你来#AWS。”亚马逊 AWS 技术招聘主管扎法尔・乔杜里 (Zafar Choudhury) 表示，火星皇帝指的是马斯克对殖民火星的痴迷。

特斯拉员工为何受追捧？

那么，科技公司为何急于挖走特斯拉前员工呢？因为特斯拉对员工的要求很高。在特斯拉，马斯克设定了远大目标，要求员工卓越。马斯克说，他更看重的是拥有第一手经验和实际测试经验的求职者，而不是学位。

但是，专家们警告说，马斯克重返办公室的最后通牒可能会引发人才外流。自马斯克发出该通牒以来，特斯拉员工们被一系列变化所震惊。上周有报道称，由于马斯克计划让员工每周回到办公室工作 40 个小时，特斯拉弗里蒙特工厂的员工们无法找到足够的办公桌和停车位。过去一个月，特斯拉正在监控员工在办公室“签到”的频率。如果至少有 16 天没有回到办公室，员工就会收到一封自动警告邮件。

过去几周，马斯克已多次表达了对公司未来的担忧。他在上个月表示，特斯拉在得州奥斯汀和德国柏林的新工厂已经成为“巨大的金钱熔炉”。周一，有报道称特斯拉的销量在 4 月到 6 月之间下降了近 18%。

特斯拉并不是唯一一家面对阻力的科技公司。今年 6 月 30 日，Facebook 母公司 Meta CEO 马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 表示，该社交媒体公司计划缩减招聘规模。6 月初，Coinbase CEO 布莱恩・阿姆斯特朗 (Brian Armstrong) 表示，该加密平台将裁员 18%。另外，微软、苹果和亚马逊在某些领域的增长也有所放缓。