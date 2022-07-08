小米回应“自动驾驶车路试”：在测试自动驾驶技术，不是我们的车

IT之家 7 月 8 日消息，昨日，一张车身贴有“小米自动驾驶测试”的车辆照片在网上流传，图片显示其车顶或配有激光雷达。

现据财联社报道，针对“小米自动驾驶车路试”传闻，小米相关人士回应称，“这是我们在测试自动驾驶技术，不是我们的车。”

2021 年 3 月，雷军在小米春季新品发布会上宣布，小米正式进军智能电动汽车行业。2021 年 9 月，小米汽车有限公司正式成立，注册资本 100 亿元。2021 年 12 月份，小米控股的生态链公司智米科技下场造车。2022 年 4 月，小米汽车位于北京经济技术开发区亦庄新城的造车基地开工建设。

自动驾驶领域，小米集团先后给自动驾驶公司里的纵目科技、禾赛科技、爱泊车等投资，后面又收购了深动科技，这让小米集团积攒下不少自动驾驶的领域基础。目前，小米已获得“图像处理方法和装置、车辆、可读存储介质”、“自动超车方法、装置、车辆、存储介质及芯片”等专利。

IT之家了解到，在今年 3 月小米公布全年业绩时，小米在财报中称目前造车进展超预期。同时，小米汽车业务研发团队规模已超过 1000 人，未来将继续在自动驾驶、智能座舱等核心领域拓展研发。

按照规划，小米首款车型预计在 2024 年正式量产。