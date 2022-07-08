微软反悔，不再默认禁用 Office 宏

IT之家 7 月 8 日消息，微软在今年早些时候宣布，在 Office 应用中默认禁用 Visual Basic for Applications（VBA）宏，这一变化将适用于从互联网上下载并包含宏的 Office 文件，但微软周四表示，根据用户“反馈”，将取消这一变动，不再禁用 VBA 宏。

计算机科学里的宏是一种批量处理的称谓，它根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。Microsoft Word 中对宏定义为能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列 Word 命令，从而使日常工作变得更容易。

VBA 宏被默认禁用在 2203 版本中开始推行，由于 VBA 宏被默认阻止，黑客无法再用其来传播恶意软件。在启用 VBA 宏自动屏蔽的系统上，客户会看到一个“安全风险：微软已阻止宏运行，因为此文件的来源不受信任”的安全警告，点击后会打开一篇文章，其中包含关于使用 Office 宏背后的安全风险以及在绝对必要时才能启用这些宏的说明。

微软首席项目经理 Kellie Eickmeyer 此前表示，尽管微软提供了通知栏来提醒用户文件中含有宏，但用户只要点击一个按钮就能执行宏，黑客则经常会发送内置宏的 Office 文件给用户，在不经意激活宏之后，系统就会被加载各种恶意内容，有些是恶意程序、或危害用户身份、造成资料遗失或允许黑客自远程访问等。

但现在微软的客户注意到，微软在周三的 Current Channel 中恢复了这一变化，下载的带有嵌入式宏的 Office 文档的顶部会显示旧的 “启用编辑”或“启用内容”按钮。

IT之家了解到，微软没有解释这一决定背后的原因，也尚未公开通知客户，只是在微软 365 消息中心通知了管理员，这意味着 Office 文档中的恶意的 VBA 宏将不再在 Access、Excel、PowerPoint、Visio 和 Word 中自动被阻止。