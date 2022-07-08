一加 10 Pro 手机推送 ColorOS 12.1 新版：新增支持中国广电运营商

IT之家 7 月 8 日消息，此前 6 月 27 日，中国广电 5G 网络服务启动仪式在北京举行，标志着全国有线电视网络整合和广电 5G 建设一体化发展取得新的突破性进展，我国广电网络初步形成“有线 + 5G”融合发展新格局。中国广电客服介绍，目前其 5G 服务刚开启试商用阶段，只面向内部员工和友好用户进行内测，尚未对社会面推广，试商用结束时间将以公告为准。

据 @Vetrax 嚣张卫视 微博称，现在一加 10 Pro 手机推送了基于安卓 12 的 ColorOS 12.1 新版本，重点是新增支持中国广电运营商，并修复了相机已知问题，推荐进行更新。

下面是更新内容：

系统

[优化] 指纹解锁体验

[优化] 系统稳定性

[更新] Android 安全补丁至 2022 年 6 月，提升系统安全性

通信

[新增] 支持中国广电运营商

[优化] 通信稳定性，提升通话体验

相机

[优化] 暗光环境中的拍照效果

[修复] 相机录制视频时低概率卡顿的问题

一加 10 Pro 手机发布于今年 1 月，搭载 6.7 英寸 AMOLED 屏幕，2K + 分辨率、120Hz LTPO 2.0；采用骁龙 8 Gen 1 芯片，采用 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 存储；内置 5000mAh 电池，支持 80W 超级闪充加 50W 无线闪充。