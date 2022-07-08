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更新 iPadOS 15.5 后无法充电？苹果已着手调查 iPad mini 6 充电问题

2022/7/8 8:11:36 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 8 日消息，根据 MacRumors 获得的一份发给服务商的备忘录，苹果正在调查用户一个比较严重的问题。有用户反馈称 iPad mini 6 在更新到 iPadOS 15.5 后可能会出现无法充电的现象。

苹果表示，一些“iPad mini”用户在安装最新的 iPadOS 15.5 更新后无法充电。苹果的建议是重启。

苹果告知服务供应商和零售员工，如果碰到客户在运行期间无法充电可以建议他们重启设备作为临时解决办法。

ipad mini 2021

最重要的是，苹果已明确指出“更换 iPad 或其电池等硬件均无法解决问题”，并也就是说这纯粹是一个软件问题，目前苹果正在对 iPadOS 15.6 进行 Beta 测试，预计在接下来的几个版本中可能会解决这一问题。

IT之家了解到，近日有几位 iPad mini 6 用户在 Apple 支持论坛等社区反馈称，更新到最新的 iPadOS 系统后出现了充电问题，有一位用户表示他更换数据线和充电器均无效，重启之后虽然有用但也只能维持一段时间，属于治标不治本。

还有用户表示，他已经进行了两次恢复出厂设置，每次可能会有两三天的正常使用时间，然后不得不再次恢复出厂设置。

值得一提的是，苹果之前也提供过类似的办法，但似乎帮不上什么忙。

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关键词：苹果iPad mini6

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