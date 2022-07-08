华为 DevEco Studio 3.0 Beta4 发布，全面支持鸿蒙 HarmonyOS 3.0 JS / eTS 应用开发

IT之家 7 月 8 日消息，据 HarmonyOS 开发者公众号消息，HUAWEI DevEco Studio（后文简称 DevEco Studio）作为 HarmonyOS 应用及服务开发的 IDE（集成开发环境），最近升级了新版本 ——DevEco Studio 3.0 Beta 4。

本次新版本主要支持在 HarmonyOS 3.0 Beta 版上开发 JS / eTS 应用及服务，同时还增强了低代码开发、预览器和编辑器的能力，优化了信息中心体验。

IT之家了解到，HUAWEI DevEco Studio 基于 IntelliJ IDEA Community 开源版本深度定制开发，是面向全场景多设备的一站式分布式应用开发平台，支持 HarmonyOS 和 OpenHarmony 应用及服务开发。HUAWEI DevEco Studio 为开发者提供 HarmonyOS 应用开发所需的工程模板创建、代码编辑、编译、调试、发布等 E2E 的应用开发服务，支持多端应用开发、分布式多端调测、多端模拟仿真和全方位的质量与安全保障。HUAWEI DevEco Studio 为开发者提供工程模板创建、开发、编译、调试、发布等 E2E 的 OpenHarmony 应用 / 服务开发。通过使用 DevEco Studio，开发者可以更高效的开发具备 OpenHarmony 分布式能力的应用 / 服务，进而提升创新效率。

附升级方式：https://developer.harmonyos.com/ cn / develop / deveco-studio