院士科普为何 5G 不比 4G 快：手机配套业务尚未成熟，还需要时间发展

IT之家 7 月 9 日消息，中国工程院邬贺铨院士在科普栏目《院士开讲》中称，中国 5G 基站数量发展迅猛，但跟 4G 时代相比还有差距，手机配套业务还不成熟，普及需要时间，因而一些网友对 5G 的“快”感知不强。

简单来说，就是目前手机上还没有出现“短视频”这种 4G 革命性的应用，目前也没有应用能够展现出 5G 的能力，甚至还没有真正利用起 4K、8K 流媒体的应用，也包括目前炒的火热的 VR、元宇宙业务，导致目前我国已经全球领先的 5G 网络暂无用武之地，我们还需要一段时间来发展。

他也指出，目前中国的 5G 在系统技术上是全球领先的，在国际标准化方面有很大贡献。

IT之家了解到，工信部上个月公布的数据显示，目前我国已开通 5G 基站 161.5 万个，5G 网络覆盖全国所有地市、县城城区和 87% 的乡镇镇区，5G 移动电话用户总数超 4.13 亿户。“5G + 工业互联网”在建项目 2400 个，5G 应用案例超过 2 万个。

从三大运营商公布的数据来看，中国联通 5 月移动用户数 7.95 亿、5G 套餐用户数 1.8 亿；中国电信 5 月移动用户数 3.81 亿，5G 套餐用户数 2.24 亿；中国移动 5 月移动用户数 9.67 亿，5G 套餐用户数 4.95 亿。

邬贺铨是我国通信专家，1964 年毕业于武汉邮电学院，曾任电信科学技术研究院副院长兼总工、中国工程院副院长、中国互联网协会理事长，现任中国标准化专家委员会主任，1999 年当选为中国工程院院士。

邬院士长期从事数字和光通信系统研究开发工作。从 2003 年以来先后作为国家下一代互联网示范工程专家委主任组织 IPv6 项目研究试验，作为新一代宽带无线移动通信科技重大专项总师，组织 3G / 4G / 5G 项目研究开发。

此外，邬院士近年来负责组织重大工程科技咨询项目研究，主持研制的 30 路 PCM (脉冲编码通信) 终端设备获 1978 年全国科学大会奖，主持研制的 155M / 622M SDH（同步数字系列）光传输系统获 1988 年国家科技进步二等奖。2002 年获何梁何利技术科学奖。