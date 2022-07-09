微软回应停止默认禁用 Office 宏：没有反悔，只是暂时的更改，用户仍可手动禁用

IT之家 7 月 9 日消息，微软在今年早些时候宣布，在 Office 应用中默认禁用 Visual Basic for Applications（VBA）宏，这一变化将适用于从互联网上下载并包含宏的 Office 文件，但微软周四表示，根据用户“反馈”，将取消这一变动，不再禁用 VBA 宏，但没有说明具体缘由。
今日，微软向 Neowin 做出回应，确认这只是暂时的回滚。微软表示：“根据用户反馈，我们暂时回滚了此更改，同时我们进行了一些额外的更改以增强可用性。这只是一个临时更改，我们完全致力于为所有用户默认禁用 Office 宏。”
此外，无论默认配置如何，用户都可以通过组策略设置阻止来自网上的 Office 宏。组策略的路径在“用户配置-策略-管理模板”的如下地址：
|应用
|路径
|Access
|Microsoft Access 2016\Application Settings\Security\Trust Center
|Excel
|Microsoft Excel 2016\Excel Options\Security\Trust Center
|PowerPoint
|Microsoft PowerPoint 2016\PowerPoint Options\Security\Trust Center
|Visio
|Microsoft Visio 2016\Visio Options\Security\Trust Center
|Word
|Microsoft Word 2016\Word Options\Security\Trust Center
如果用户想默认阻止来自网上的 Office 宏，可以将这几项设置为 Protected。
IT之家了解到，计算机科学里的宏是一种批量处理的称谓，它根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。Microsoft Word 中对宏定义为能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列 Word 命令，从而使日常工作变得更容易。
VBA 宏被默认禁用在 2203 版本中开始推行，由于 VBA 宏被默认阻止，黑客无法再用其来传播恶意软件。在启用 VBA 宏自动屏蔽的系统上，客户会看到一个“安全风险：微软已阻止宏运行，因为此文件的来源不受信任”的安全警告，点击后会打开一篇文章，其中包含关于使用 Office 宏背后的安全风险以及在绝对必要时才能启用这些宏的说明。