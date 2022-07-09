微软回应停止默认禁用 Office 宏：没有反悔，只是暂时的更改，用户仍可手动禁用

IT之家 7 月 9 日消息，微软在今年早些时候宣布，在 Office 应用中默认禁用 Visual Basic for Applications（VBA）宏，这一变化将适用于从互联网上下载并包含宏的 Office 文件，但微软周四表示，根据用户“反馈”，将取消这一变动，不再禁用 VBA 宏，但没有说明具体缘由。

今日，微软向 Neowin 做出回应，确认这只是暂时的回滚。微软表示：“根据用户反馈，我们暂时回滚了此更改，同时我们进行了一些额外的更改以增强可用性。这只是一个临时更改，我们完全致力于为所有用户默认禁用 Office 宏。”

此外，无论默认配置如何，用户都可以通过组策略设置阻止来自网上的 Office 宏。组策略的路径在“用户配置-策略-管理模板”的如下地址：

应用 路径 Access Microsoft Access 2016\Application Settings\Security\Trust Center Excel Microsoft Excel 2016\Excel Options\Security\Trust Center PowerPoint Microsoft PowerPoint 2016\PowerPoint Options\Security\Trust Center Visio Microsoft Visio 2016\Visio Options\Security\Trust Center Word Microsoft Word 2016\Word Options\Security\Trust Center

如果用户想默认阻止来自网上的 Office 宏，可以将这几项设置为 Protected。

IT之家了解到，计算机科学里的宏是一种批量处理的称谓，它根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。Microsoft Word 中对宏定义为能组织到一起作为一独立的命令使用的一系列 Word 命令，从而使日常工作变得更容易。

VBA 宏被默认禁用在 2203 版本中开始推行，由于 VBA 宏被默认阻止，黑客无法再用其来传播恶意软件。在启用 VBA 宏自动屏蔽的系统上，客户会看到一个“安全风险：微软已阻止宏运行，因为此文件的来源不受信任”的安全警告，点击后会打开一篇文章，其中包含关于使用 Office 宏背后的安全风险以及在绝对必要时才能启用这些宏的说明。