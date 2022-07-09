微软将为 Edge 推出类似 Win11 照片的功能，帮助用户在浏览器中修图

IT之家 7 月 9 日消息，微软 Edge 日益膨胀的功能特性和软件体积引发了越来越多的争议，B 股该公司似乎仍未打算暂缓扩充浏览器功能的开发工作。

微软正在为 Edge 浏览器开发一些新功能，例如下面这种“自带 P 图”的图片功能，类似于 Windows 11 中默认的照片应用。

目前来看，Windows 11 为大家带来了全新的照片应用，虽然只有简单的编辑功能，但对于大部分用户来说已经绰绰有余了。

微软正在为基于 Chrome 的 Edge 浏览器添加类似照片的功能，任何人都可以通过右击网页中的图片来尝试通过浏览器编来“P 图”。

不过，也有用户表示担心，他们认为微软添加这一工具可能会降低浏览器的速度，并给老机器带来更多压力，尤其是那些运行 Windows 11 的机器。

值得一提的是，Microsoft Edge 已经上线了一个截图工具，可以让你对网页内容进行截图。在未来的版本中，您可以右键单击来编辑图像并保存，也可以直接保存到桌面。

如图所示，当你右击任何一张图片并选择“编辑”时，Edge 将启动一个内置的图片编辑器，其中的几个功能与 Windows 照片应用中有功能完全相同。当然，浏览器中的图片编辑功能只提供了一些基本功能。

新的浏览器图像编辑工具包括裁剪、亮度和曝光调节，图片注释等功能。你还可以使用一些简单的滤镜，或者使用不同的工具进行注释。

目前这一功能已经上线微软 Edge Canary 开发版，你想尝鲜的话也可以去微软官网下载最新版本的 Edge 来试试运气。IT之家提醒，微软最近的新功能都已经采用了分批测试的策略，所以并不是每个人都有新功能。