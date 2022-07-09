三星基于 Android 13 的 One UI 5.0 大量截图曝光，可提取图片中文字

IT之家7 月 9 日消息，据 SamMobile 报道，三星 One UI 5.0 Beta 将于 7 月的第三周在三星 Galaxy S22 系列上测试，之后扩展到其他机型。同时，三星计划于 10 月推送正式版。而在官方推送前，9to5Googole 今日曝光了 One UI 5.0 的大量截图。

9to5Googole 称，该版本是早期测试版并且没有更新日志，正式版更新内容可能会有所不同。对比三星 One UI 4.0，在通知页面，One UI 5.0 将会拥有新的通知图标，并且通知设置和清理两个选项的透明度有所降低，方便用户交互。

在权限弹窗界面，One UI 5.0 采用了安卓默认的权限对话框，弹窗位置从手机底部改为了画面正中央。但 9to5Googole 称，这也有可能是三星为了加快 One UI 5.0 的开发进度，未曾改动这些相对不重要的界面。

One UI 5.0 比较重要的升级是三星在相册中增加了 OCR 功能。当系统检测到图片中的文字时，它会在图片底部出现一个按钮，提醒用户可以提取图片中的文字。这曾经是 Bixby Vision 的功能，但在 One UI 5.0 中被整合在了系统底层。

而键盘 OCR 的工作方式与苹果 iOS 相似，在短信界面，用户可以用相机识别文字并提取到输入框中，方便用户交流。

三星拥有定制版安全和隐私中心，它将用户的所有账户、密码、安全和隐私功能放在同一界面上，使用户能够快速访问。但相对于 One UI 4.0，其并没有什么新功能，所有功能在 One UI 4.0 中都能够找到。

在实验室界面，One UI 5.0 显示用户可以通过双指从屏幕底部上滑来开启分屏，或者从右上角滑入屏幕开启小窗。但该功能在当前版本并不能使用，仅为演示页面，有待后续更新。

其他方面，One UI 5.0 还更新了三星笔记的协作功能、快速设置当前活动 App、关于手机界面和 UWB 切换设置。

IT之家了解到，谷歌此前已经发布了 Android 13 开发者预览版，包括外观改进、新的媒体播放器和输出选择器以及 Google Material You 配色方案扩展。同时，有爆料称三星已经提供 One UI 5.0 Beta 测试版给内部员工。