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三星基于 Android 13 的 One UI 5.0 大量截图曝光，可提取图片中文字

2022/7/9 15:31:01 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家7 月 9 日消息，据 SamMobile 报道，三星 One UI 5.0 Beta 将于 7 月的第三周在三星 Galaxy S22 系列上测试，之后扩展到其他机型。同时，三星计划于 10 月推送正式版。而在官方推送前，9to5Googole 今日曝光了 One UI 5.0 的大量截图。

图片 1

9to5Googole 称，该版本是早期测试版并且没有更新日志，正式版更新内容可能会有所不同。对比三星 One UI 4.0，在通知页面，One UI 5.0 将会拥有新的通知图标，并且通知设置和清理两个选项的透明度有所降低，方便用户交互。

图片 2

在权限弹窗界面，One UI 5.0 采用了安卓默认的权限对话框，弹窗位置从手机底部改为了画面正中央。但 9to5Googole 称，这也有可能是三星为了加快 One UI 5.0 的开发进度，未曾改动这些相对不重要的界面。

One UI 5 Gallery OCR

One UI 5.0 比较重要的升级是三星在相册中增加了 OCR 功能。当系统检测到图片中的文字时，它会在图片底部出现一个按钮，提醒用户可以提取图片中的文字。这曾经是 Bixby Vision 的功能，但在 One UI 5.0 中被整合在了系统底层。

图片 4

而键盘 OCR 的工作方式与苹果 iOS 相似，在短信界面，用户可以用相机识别文字并提取到输入框中，方便用户交流。

One UI 5 Security and Privacy Hub

三星拥有定制版安全和隐私中心，它将用户的所有账户、密码、安全和隐私功能放在同一界面上，使用户能够快速访问。但相对于 One UI 4.0，其并没有什么新功能，所有功能在 One UI 4.0 中都能够找到。

图片 6

在实验室界面，One UI 5.0 显示用户可以通过双指从屏幕底部上滑来开启分屏，或者从右上角滑入屏幕开启小窗。但该功能在当前版本并不能使用，仅为演示页面，有待后续更新。

图片 7

其他方面，One UI 5.0 还更新了三星笔记的协作功能、快速设置当前活动 App、关于手机界面和 UWB 切换设置。

IT之家了解到，谷歌此前已经发布了 Android 13 开发者预览版，包括外观改进、新的媒体播放器和输出选择器以及 Google Material You 配色方案扩展。同时，有爆料称三星已经提供 One UI 5.0 Beta 测试版给内部员工

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关键词：One UI 5.0One UI三星

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