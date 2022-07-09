原一加联合创始人裴宇打造的 Nothing Phone（1）官方渲染图曝光，下周发布

IT之家 7 月 9 日消息，智能手机厂商一加（OnePlus）联合创始人裴宇离开该公司后创立了一家新的科技企业“Nothing”，旗下首款智能手机 Nothing Phone（1）将于 7 月 12 日发布，这段时间关于新机的相关消息也是越来越多。

现在 @evleaks 提前放出了这款手机的官方渲染图，我们一起来看一下吧。

从之前的爆料来看，Nothing Phone（1）将提供黑色和白色两种配色，拥有多个存储版本，并且支持虚拟内存扩展功能。其中：

8GB+128GB 版本 469.99 欧元（约 3200.63 元人民币）

12GB+256GB 版本 549.99 欧元（约 3745.43 元人民币）

手机配置方面，Nothing Phone（1）将采用 6.55 英寸 120Hz 高刷 OLED 屏幕，支持屏下指纹解锁，搭载骁龙 778G + 处理器，最高 12GB LPDDR5 内存。

IT之家曾报道，Nothing Phone（1）预计将采用 1600 万像素前置自拍镜头，以及 5000 万像素后置主摄和 1600 万像素副摄，而且背部设计颇为独特。

续航方面，Nothing Phone（1）内置 4500mAh 电池，支持 45W 有线充电和 5W 无线充电，30 分钟可充电至 50%。

其他方面，这款手机提供立体声扬声器和杜比全景声认证，运行基于安卓 12 的 Nothing OS，整机厚 7.55 毫米，重 199 克。值得一提的是，Nothing Phone（1）不会随机附赠充电头。